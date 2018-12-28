Инвестиционный фонд Purdue предоставляет 750 тыс. долл. трем медико-биологическим стартапам

Компании-стартапы в сфере медико-биологических разработок Novosteo Inc. («Новостео Инк.»), Phytoption LLC («Фитопшн Эл-Эл-Си») и Confluence Pharmaceuticals LLC («Конфлуенс Фармасьютикалз Эл-Эл-Си») получат инвестиции в размере 250 тыс. долл. каждая от инвестиционного фонда Purdue («Пердью»), сообщает Biospectrum Asia.

Цель инвестиций – обеспечить доведение старпапов до уровня коммерческой жизнеспособности. Данные инвестиции отчасти дополнят другие вложения от институциональных и прочих инвесторов.

Novosteo осуществляет клинические исследования и коммерциализацию комбинации таргетных препаратов для ускорения и оптимизации заживления костей при переломах. Разработки компании также нацелены на значительное снижение стоимости восстановления пациентов.

Phytoption лицензировала технологии от компании Purdue и занимается исследованиями биоматериалов на основе фитогликогена для применения в средствах личной гигиены и в фарминдустрии. Еще одна инновационная разработка Phytoption, натуральная мука из зерновых культур, нацелена на удовлетворение потребностей в эмульгаторах и текстурантах с т.н. чистой этикеткой для применения в пищевой промышленности и при производстве напитков.

Confluence Pharmaceuticals фокусируется на разработке препаратов для лечения неврологических заболеваний. Ее флагманский препарат нацелен на улучшение основных симптомов двух заболеваний – синдрома фрагильной Х-хромосомы и расстройств аутистического спектра.

Татьяна Кублицкая

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