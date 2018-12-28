Xynomic Pharma приобретает эксклюзивные глобальные права на онкопрепарат компании Boehringer Ingelheim

Американо-китайская компания Xynomic Pharmaceuticals, Inc («Ксайномикс Фармасьютикалз, Инк.»), осуществляющая разработку и клинические исследования противораковых препаратов, объявила о получении от Boehringer Ingelheim International GmbH («Берингер Ингельхайм Интернэшнл ГмбХ») эксклюзивных глобальных прав на разработку, производство и коммерциализацию BI 860585 – экспериментального ингибитора mTORC1/2, готового к проведению клинических исследований (КИ) II фазы, сообщает Biospectrum Asia.

Xynomic планирует запуск двух КИ в ближайшие 6-9 мес. В одном из них, потенциально опорном КИ II фазы, будут изучать BI 860585 в комбинации со стандартом лечения при раке молочной железы. Второе, КИ Ib фазы, будет посвящено изучению BI 860585 в комбинации с XP-102 (ранее известным как BI 882370), экспериментальным препаратом компании Xynomic, при колоректальном раке.

BI 860585 является сильнодействующим селективным АТФ-конкурентным ингибитором mTOR серин-треонин-киназ. Он прошел КИ I фазы с участием 90 субъектов с распространенными солидными опухолями. Его применяли в качестве монотерапии и в комбинации с exemestane или paclitaxel. В этом КИ экспериментальный препарат показал хорошую переносимость и приемлемые уровни частичного ответа и стабилизации заболеваний.

Общая сумма платежей, которые компании Xynomic предстоит осуществить в рамках данного лицензионного соглашения, составит около 800 млн долл., включая авансовый платеж, поэтапные платежи и потенциальные роялти.

Татьяна Кублицкая

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