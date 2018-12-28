Минздрав РФ вновь подал к АО «Р-Фарм» несколько исков

Министерство здравоохранения РФ 21 декабря 2018 г. подало девять исков к АО «Р-Фарм». Общая сумма исковых требований составила 124,12 млн руб. Согласно картотеке арбитражных дел из девяти заявлений принято пока три, первые заседания по ним пройдут в январе-феврале 2019 г.

Это не первый случай массовых исков к «Р-Фарм» со стороны Минздрава РФ. В сентябре 2018 г. также в один день было подано десять исков на общую сумму 118,73 млн руб. Все они касаются взыскания пени по госконтракту за пропуск сроков поставки, предусмотренных договором. Позже от одного из исков Минздрав отказался, сумма взыскания там была 5,66 тыс. руб., два дела на суммы 26,04 тыс. руб. и 3,44 млн руб. еще рассматриваются. По остальным заявлениям разбирательства завершены в первой инстанции. По одному из них на сумму 130,59 тыс. руб. в удовлетворении отказано полностью. Другие иски удовлетворены частично на общую сумму 39,9 млн руб.

Ранее ФАС подозревала Минздрав и «Р-Фарм» в сговоре и 18 июня 2018 г. возбудила дело. Суть претензий антимонопольного регулятора сводилась к тому, что поставщик – «Р-Фарм» – нарушал сроки поставки, а Минздрав никак не реагировал на это.

На прошедшем в конце ноября 2018 г. Всероссийском конгрессе пациентов директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Максимкина заявила, что министерство ни с кем в сговор никогда не вступало. Она рассказала, что чаще всего пациенты жалуются на просрочку поставок препаратов компанией «Р-Фарм». Судя по ее объяснению, такая ситуация возникла недавно.

«У меня две головные боли – это «Р-Фарм» и «Профарм», – рассказала она. – Если раньше была возможность обеспечивать переходящий остаток практически на 9 месяцев по программам, которые мы ведем, то сейчас это максимум два месяца. У нас было желание поместить их в перечень недобросовестных поставщиков. Но по некоторым препаратам у нас нет другого поставщика, кроме «Р-Фарм». И в итоге нас обвиняют в сговоре».

По ее словам, министерству приходится как-то выкручиваться из ситуации, когда нет препарата.

«Мы идем, например, на то, чтобы в рамках МНН менять наименование. Меня не испугают проверки, вызовы в ФАС, это процедура постоянная. Я ни с кем не нахожусь в сговоре, главное чтобы пациенты получили препараты», – добавила она.

Елена Калиновская

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