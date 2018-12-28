Американские врачи выступили против резкой отмены наркотических обезболивающих

Группа докторов-сотрудников американских университетов, в частности Стенфордского и Йельского, и их коллег из других стран, написали коллективное письмо, посвященное проблеме зависимости от обезболивающих лекарств. Авторы выступают против резкого отказа от назначения опиоидов, продвигаемого Правительством США, и призывают выбрать постепенное и адекватное снижение приема таких препаратов.

Почти 18 млн американцев постоянно используют опиоиды, в том числе для лечения хронического болевого синдрома. В 2011 году Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) официально объявили об опиоидной эпидемии в стране.

Американские врачи ежегодно выписывают около 250 млн рецептов на эти препараты. По данным CDC, ежедневно около 1 тысячи человек попадают в больницы из-за передозировки легальных наркотиков, из них около 100 человек умирают.

Минюст США приводит свою статистику: в 2016 году от передозировки опиоидов скончались 64 тысячи человек. После кризиса, связанного с лекарственной зависимостью от опиоидных анальгетиков, органы здравоохранения и медицинское сообщество США сосредоточились на уменьшении числа рецептов выписываемых наркотических анальгетиков.

На борьбу с опиоидным кризисом Конгресс США планировал направить $2,8 млрд. В США были разработаны руководства по снижению назначения опиоидов пациентам, ранее получавшим высокие дозы этих препаратов для лечения ХБС.

Однако врачи высказываются против радикальных решений.В частности, сотрудница Стенфордского университета Бет Дерналл опубликовала на своем сайте коллективное письмо, которое подписали несколько десятков врачей из разных американских штатов и других стран, в том числе Канады и Австралии. В нем приводятся аргументы в пользу постепенного снижения приема таких препаратов, а также тщательного отбора и контроля пациентов, которым показана отмена.

«Предположение о том, что принудительное снижение потребления опиоидов достоверно приносит пользу, не подтверждено никакими доказательствами, а клинический опыт свидетельствует о значительном вреде», – говорит один из соавторов письма Аджай Манхапра из Йельского университета.

Авторы также обращают внимание на то, что многие пациенты, страдающие ХБС, увеличивали прием опиоидных препаратов до высоких доз постепенно и часто в течение нескольких лет. Теперь такие пациенты сталкиваются с дополнительными и очень серьезными рисками в результате быстрого снижения потребления в «агрессивном и нереалистичном» режиме.

Такая практика, по мнению медицинского сообщества, может дестабилизировать пациентов, ускорить развитие тяжелого синдрома отмены и сопровождаться усиливающейся болью и потерей работоспособности. Авторы не исключают, что это также может привести к поиску обезболивающих в незаконных, более опасных, источниках и высокому риску суицида у таких пациентов.

Источник: Reuters

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