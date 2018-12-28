Правительство согласовало законопроект Минпромторга о культивировании мака

Правительство России одобрило законопроект о снятии запрета на выращивание наркосодержащих растений, культивирование которых позволит организовать в России полный цикл производства ряда опиоидных анальгетиков Об этом 26 декабря сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Инициатива о создании собственной опийной промышленности возникла в 2016 году, тогда премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу разработать законопроект, разрешающий выращивание наркосодержащих растений с целью организации полного цикла производства фармсубстанций на основе опиоидов.

Предложенный Минпромторгом документ отменяет запрет на культивирование мака, содержит классификацию его сортов, определяет порядок культивирования и утверждает распространение государственной монополии на соответствующую деятельность.

В 2017 году Мантуров говорил, что снятие запрета на этот вид деятельности в России позволит заместить импортные субстанции, предназначенные для производства опиоидных анальгетиков, на 80%.

По словам главы Минпромторга, на сегодняшний день Россия закупает практически 100% субстанций для производства наркосодержащих препаратов. В октябре 2018 года Великобритания, в связи с политической ситуацией, отказалась от импорта наркотических субстанций в Россию. Также со стороны 9 из 10 стран-экспортеров опийного сырья действуют санкции в отношении России. Перейти на отечественные субстанции при производстве наркотических средств планируется в 2019 году.

«Мы будем использовать два наших предприятия – Московский эндокринный завод и ГосНИИОХТ. <…> Более того, мы будем размещать производство субстанции на предприятии «Почеп» в Брянской области», – уточнил Мантуров.

Ранее министр в качестве возможных производителей называл Московский эндокринный завод (МЭЗ), а также предприятия ГК «Ростех».

Всего в России зарегистрировано 7 препаратов, производимых из опийного сырья. По актуальным данным реестра КИ, МЭЗ проводит исследование биоэквивалентности своей пролонгированной формы морфина, а также сравнение эффективности его таблетированной формы с инъекционной для лечения болевого синдрома.

Источник: Правительство России

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