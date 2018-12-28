Путин подписал закон о клинических рекомендациях

Президент России Владимир Путин 25 декабря подписал №489-ФЗ, в соответствии с которым с 1 января 2019 года при создании стандартов и критериев качества оказания медпомощи в обязательном порядке должны учитываться клинические рекомендации. К 2022 году профессиональное сообщество и Минздрав должны обновить и разработать с нуля клинические рекомендации по каждой нозологии.

Клинические рекомендации, согласно принятому закону, содержат «основанную на научных доказательствах структурированную информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации», а также протоколы лечения пациента и «варианты применения медицинского вмешательства».

Клинические рекомендации разрабатываются медицинскими профессиональными некоммерческими организациями по отдельным заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) с указанием медицинских услуг, предусмотренных номенклатурой. Перечень таких заболеваний составляет Минздрав. Также в законе прописана необходимость создания научно-практического совета, на который возложены обязанности рассматривать и одобрять клинические рекомендации. В него войдут представители научных организаций, вузов, медицинских учреждений.

Хотя законопроект поправок к ФЗ №323 «Об охране здоровья» был представлен еще в мае 2018 года, продвижение в Госдуме он получил только к декабрю. Второе и третье чтения прошли друг за другом (18 и 19 декабря). Вскоре законопроект одобрил и Совет федерации.

На финишную прямую документ пришел с незначительными изменениями, при том что на этапе обсуждения представители профессионального сообщества критиковали документ и предлагали внести в законопроект различные коррективы. Поэтому подкрепить готовящийся документ своим авторитетным комментарием решил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. В обращении к сообществу он постарался прояснить ситуацию, «уточнить и разъяснить ряд положений» проекта и направить коллег в «конструктивное русло».

Все этапы рассмотрения и обсуждения законопроекта – в сюжете Vademecum.

Источник: КонсультантПлюс

vademec