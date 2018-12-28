Диабетики в регионах добиваются инсулина через акции протеста и прокуратуру

В Cамарской области 23 декабря местные активисты провели ряд одиночных пикетов в поддержку оставшихся без инсулина пациентов с диабетом. Газета «Самарское обозрение» сообщила о новых готовящихся акциях. Региональный Минздрав информацию о дефиците лекарств опровергает.

«На сегодня дело обстоит так: в государственных аптеках нет льготных лекарств, а в коммерческих они есть. Выбор у диабетика – или покупать, пока есть деньги, или умереть», – комментирует ситуацию представитель движения пациентов Ирина Кваско.

В ответ на появляющуюся в СМИ и соцсетях информацию Минздрав Самарской области 24 декабря выступил с опровержением, утверждающим, что 35 тысяч профильных пациентов обеспечены инсулином на два месяца вперед.

«Вместе с тем, система лекарственного обеспечения нуждается в доработке и в 2019 году будет носить более адресный (персонифицированный) характер. По поручению министра особое внимание будет уделено вопросам лекарственного обеспечения детей и женщин фертильного возраста», – уточнили в ведомстве.

В декабре 2018 года в ряде региональных СМИ появилось несколько сообщений о перебоях в поставках сахароснижающих препаратов. В Уфе, например, пациенты не могли получить лекарства из-за сбоя в программе. В Приамурье гражданам, в том числе родителям больных диабетом детей, пришлось обратиться с жалобой на отсутствие гарантированных государством медикаментов в прокуратуру. Аналогичная проблемная ситуация с лекарственным обеспечением диабетиков зафиксирована в Брянске. В двух последних случаях льготники добились выдачи препаратов только после представления прокуратуры.

Широкий, дошедший до Кремля, общественный резонанс вызвала история страдавшей диабетом 28-летней жительницы Саратовской области Ольги Богаевой, которая продолжительное время оставалась без необходимых лекарств и в результате погибла. Тогда региональные власти также отрицали проблему.

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