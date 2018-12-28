В Минздраве надеются, что через 30 лет в России перестанут продавать сигареты

Минздрав РФ разработал еще один вариант концепции госполитики противодействия потреблению табака на 2019–2030 годы. Долгосрочная цель – прекращение продаж сигарет в России после 2050 года. Об этом сообщило РБК. В ведомстве эту информацию опровергают.

Вывод табачной продукции из оборота в таком случае может быть поэтапным, пишет РБК со ссылкой на копию проекта документа. Если в 2016 году насчитывалось, по данным ведомства, 40 млн курильщиков (30,9% россиян), то к 2040–2050-м годам таких людей останется лишь 5%, соответственно, снизится спрос на такую продукцию.

В Минздраве решили уточнить свою позицию: документ, на который ссылается издание содержит стратегическую задачу — снизить потребление табака к 2050 году, но не запретить его.

К 2025 году Минздрав рассчитывает снизить количество курильщиков до 25%. Это одна из глобальных целей спланированного до 2025 года пилотного проекта Минздрава «Формирование здорового образа жизни». Отказ от курения должен положительно отразиться на показателях смертности и продолжительности жизни россиян.

В связи с этим нужны дополнительные ограничения – например, предотвращение распространения новых форм продукции, включая те, что «потребляются путем нагревания табака» (например, IQOS и glo). По-прежнему предлагается увеличить ставки акцизов, ввести определенные требования к цвету и размерам сигаретных пачек. Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова предлагала сделать пачки сигарет разных производителей идентичными друг другу, без логотипов и с единым шрифтовым оформлением названия марки.

Минздрав последовательно выступает за ужесточение норм курения табака в России, например, путем запрета на курение в коммунальных квартирах, на остановках общественного транспорта, в присутствии лиц, настроенных против курения. Все это было отражено в предыдущей версии антитабачной концепции, которая подверглась критике со стороны других министерств.

В апреле 2018 года ведомство выступило против законопроекта о возвращении курилок в аэропорты, несмотря на то что документ был одобрен комитетом Госдумы по транспорту и строительству. В конце декабря Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении этот законопроект.

Источник: РБК

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