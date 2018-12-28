За январь-ноябрь 2018 года объём производства лекарств в РФ составил 305,1 млрд рублей

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет обновление БД Производство ЛП в России (помесячно) по итогам ноября 2018 г.

За период январь-ноябрь 2018 г. объём производства ЛП в России составил 305,1 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС). Рублёвая динамика, относительно аналогичного периода 2017 г., остается в плюсе и составляет +1,1%. Натуральные объёмы чувствуют себя заметно хуже, по итогам первых 11 месяцев текущего года в нашей стране было произведено 3,85 млрд упак. – это на 5,6% меньше, чем годом ранее.

Падение в упаковках отмечено в обоих категориях ЛП и практически на одном уровне: -5,4% (ОТС продукция) и -5,9% (Rx). Примечательно, что результаты ноября разнятся, так в группе безрецептурных лекарств отмечен отрицательный прирост (-4,3%), Rx препараты по итогам месяца наоборот растут (+1,7%). Несмотря на выраженную отрицательную динамику в упаковках, прирост в минимальных единицах дозирования (МЕД) по итогам анализируемого периода смог выйти в плюс, здесь фиксируем 0,4%.

В топ-10 EphMRA групп второго уровня, лидирующих по натуральному объёму отгрузок ОТС препаратов, по-прежнему, хуже всего себя чувствуют системные противовирусные препараты (-26% в упаковках). Здесь сказывается влияние относительно благоприятной эпидемиологической обстановки, за январь-октябрь 2018 г., заболеваемость ОРВИ сократилась на 2,6%, а гриппом на 25%. Из топовых препаратов положительную динамику за период показал только Кагоцел компании «Ниармедик Плюс». Сокращались так же объёмы производства анальгетиков (-19%) и противопростудных и противокашлевых препаратов (-10%). Лучшую динамику в топе демонстрируют препараты для лечения заболеваний носа (+15%), за год заметно увеличила отгрузки «Армавирская Биофабрика» в частности препарата Нафтизин (объёмы выросли в 94 раза).

В отношении рецептурных ЛП минимальная натуральная динамика зафиксирована в группах: растворы для внутривенного введения (-27%), системные антибактериальные препараты (-23%). Наибольший прирост по рецептурным препаратам отмечен у группы бета-адреноблокаторы (+61%). Здесь, помимо корпорации «Мерк», которая локализовала упаковку препарата Конкор на российском «Нанолек», нужно отметить так же компании «Изварино Фарма» и «Авексима», обе активно наращивали производство Бисопролола.

gmpnews