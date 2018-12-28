Novo Nordisk показал максимальный прирост закупок в сегменте «Региональная льгота»

Помимо федеральной, существует и территориальная программа, реализуемая за счёт региональных бюджетных средств, которая предусматривает получение лекарственных средств бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой и регламентируется постановлением Правительства РФ «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В некоторой степени программа дублирует (и может являться заменой) федеральную программу ОНЛС, потому что льготник может быть как федеральным, так и региональным. По оценкам, объём региональной льготы сравним с федеральной программой.

По данным DSM Group, за январь-сентябрь 2018 года было закуплено 83,2 млн упаковок (предоставлены аналитические данные, отражающие факты оплаты и поставки исполненных в январе-сентябре 2018 года контрактов по программе регионального льготного лекарственного обеспечения) лекарственных препаратов на сумму порядка 65,5 млрд рублей. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года закупки выросли на 7,9% в стоимостном и на 19,8% в натуральном выражении.

В региональной программе доля отечественных препаратов снизилась на 6,0% относительно первых 9 месяцев 2017 г., и составила 57,5% в упаковках. Благодаря более низкой стоимости российские лекарства занимают в денежном эквиваленте 26,7% от объёма закупок (+1,4%).

Средневзвешенная стоимость одной упаковки отечественного средства составила 366 рублей, в то время как упаковка лекарства иностранного производства стоила дороже почти в четыре раза – 1 355 рублей.

В январе-сентябре 2018 года в региональной программе закупались препараты 687 компаний. В рейтинге производителей в основном представлены иностранные корпорации. В текущем году производители Novo Nordisk и Alexion Pharma показали максимальный прирост закупок (+70,7% и +45,6% соответственно).

Отечественные компании «Биокад» и «Натива» укрепили свои позиции (+1 строчка) за счёт прироста объёмов реализации на 27,3% и 39,4% соотвественно. Положительную динамику корпорации «Биокад» обеспечили противоопухолевые препараты «Авегра» (+278,4%) и «Гертикад» (+136,8%). Кроме того, в 2018 году регионы стали закупать иммунодепрессант «Инфликсимаб» и иммуностимулятор «Экстимия», которые по итогам первых 9 месяцев смогли попасть в «десятку» брендов компании по стоимостному объёму реализации.

Также в региональных закупках в 2018 году появились два новых противоопухолевых средства — «Сунитиниб-Натив» и «Дазатиниб-Натив», производимые «Натива» — аналоги импортных препаратов компаний Pfizer и Bristol-Myers Squibb.

Топ-10 производителей в программе «Региональная льгота» в стоимостном выражении за январь-сентябрь 2018 года

Рейтинг Производитель Объём продаж, млн руб. Доля Прирост, 9М 2018 / 9М 2017 1 Sanofi 5 254,7 8,0% +29,6% 2 Novo Nordisk 4 381,8 6,7% +70,7% 3 Alexion Pharma 3 817,5 5,8% +45,6% 4 Novartis 3 752,8 5,7% +20,6% 5 Johnson & Johnson 3 297,7 5,0% -18,5% 6 AstraZeneca 2 949,3 4,5% -11,0% 7 Биокад 2 893,2 4,4% +27,3% 8 Натива 2 511,4 3,8% +39,4% 9 F.Hoffmann-La Roche 1 991,1 3,0% -22,4% 10 Pfizer 1 957,8 3,0% +19,6%

В целом за первые 9 месяцев 2018 года регионы закупили 3 402 различных бренда лекарственных препаратов (8 823 полных наименования).

В рейтинге по стоимостному объёму лидируют в основном зарубежные препараты. Суммарно доля Топ-10 брендов составляет 23,2%. Практически все бренды, входящие в десятку, увеличили свой объём закупок по сравнению с январём-сентябрём 2017 года. Исключением стал инсулин «Лантус» (-10,8%) производства Sanofi. Максимальный прирост закупок был отмечен у противоопухолевых препаратов «Авегра» (+278,4%) и «Гертикад» (+136,8%).

Топ-10 брендов в программе «Региональная льгота» в стоимостном выражении за январь-сентябрь 2018 года

Рейтинг Бренд Объём продаж, млн руб. Доля Прирост, 9М 2018 / 9М 2017 1 Солирис 3 769,6 5,8% +43,8% 2 Туджео Солостар 1 993,8 3,0% +80,6% 3 Левемир 1 860,3 2,8% +120,2% 4 Имбрувика 1 507,2 2,3% +52,4% 5 Гертикад 1 163,6 1,8% +136,8% 6 Новорапид 1 115,9 1,7% +37,0% 7 Лантус 1 111,6 1,7% -10,8% 8 Хумира 1 092,5 1,7% +39,1% 9 Афинитор 930,4 1,4% +115,5% 10 Авегра 653,2 1,0% +278,4%

Центральный федеральный округ лидирует по уровню закупок лекарств в денежном выражении – 41,1%. С огромным разрывом второе и третье место заняли Южный (доля 12,4%) и Приволжский округа (10,6%).

Только в двух регионах из восьми произошло снижение объёмов закупок лекарственных препаратов для региональных программ: в Северо-Западном (-4,2%) и Уральском ФО (-5,4%). Максимальный прирост принадлежит Крымскому региону (+103,2%).

Рейтинг федеральных округов в программе «Региональная льгота» в стоимостном выражении за январь-сентябрь 2018 года

Рейтинг Регион Объём продаж, млн руб. Доля Прирост, 9М 2018 / 9М 2017 1 Центральный ФО 26 916,1 41,1% +1,4% 2 Южный ФО 8 109,3 12,4% +40,7% 3 Приволжский ФО 6 920,3 10,6% +4,0% 4 Сибирский ФО 6 870,9 10,5% +14,8% 5 Северо-Западный ФО 6 650,4 10,2% -4,2% 6 Уральский ФО 6 122,0 9,4% -5,4% 7 Дальневосточный ФО 3 078,6 4,7% +61,3% 8 Крымский ФО 794,0 1,2% +103,2%

gmpnews