Novo Nordisk показал максимальный прирост закупок в сегменте «Региональная льгота»

Помимо федеральной, существует и территориальная программа, реализуемая за счёт региональных бюджетных средств, которая предусматривает получение лекарственных средств бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой и регламентируется постановлением Правительства РФ «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В некоторой степени программа дублирует (и может являться заменой) федеральную программу ОНЛС, потому что льготник может быть как федеральным, так и региональным. По оценкам, объём региональной льготы сравним с федеральной программой.
По данным DSM Group, за январь-сентябрь 2018 года было закуплено 83,2 млн упаковок (предоставлены аналитические данные, отражающие факты оплаты и поставки исполненных в январе-сентябре 2018 года контрактов по программе регионального льготного лекарственного обеспечения) лекарственных препаратов на сумму порядка 65,5 млрд рублей. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года закупки выросли на 7,9% в стоимостном и на 19,8% в натуральном выражении.
В региональной программе доля отечественных препаратов снизилась на 6,0% относительно первых 9 месяцев 2017 г., и составила 57,5% в упаковках. Благодаря более низкой стоимости российские лекарства занимают в денежном эквиваленте 26,7% от объёма закупок (+1,4%).
Средневзвешенная стоимость одной упаковки отечественного средства составила 366 рублей, в то время как упаковка лекарства иностранного производства стоила дороже почти в четыре раза – 1 355 рублей.
В январе-сентябре 2018 года в региональной программе закупались препараты 687 компаний. В рейтинге производителей в основном представлены иностранные корпорации. В текущем году производители Novo Nordisk и Alexion Pharma показали максимальный прирост закупок (+70,7% и +45,6% соответственно).
Отечественные компании «Биокад» и «Натива» укрепили свои позиции (+1 строчка) за счёт прироста объёмов реализации на 27,3% и 39,4% соотвественно. Положительную динамику корпорации «Биокад» обеспечили противоопухолевые препараты «Авегра» (+278,4%) и «Гертикад» (+136,8%). Кроме того, в 2018 году регионы стали закупать иммунодепрессант «Инфликсимаб» и иммуностимулятор «Экстимия», которые по итогам первых 9 месяцев смогли попасть в «десятку» брендов компании по стоимостному объёму реализации.
Также в региональных закупках в 2018 году появились два новых противоопухолевых средства — «Сунитиниб-Натив» и «Дазатиниб-Натив», производимые «Натива» — аналоги импортных препаратов компаний Pfizer и Bristol-Myers Squibb.
Топ-10 производителей в программе «Региональная льгота» в стоимостном выражении за январь-сентябрь 2018 года
|
Рейтинг
|
Производитель
|
Объём продаж, млн руб.
|
Доля
|
Прирост, 9М 2018 / 9М 2017
|
1
|
Sanofi
|
5 254,7
|
8,0%
|
+29,6%
|
2
|
Novo Nordisk
|
4 381,8
|
6,7%
|
+70,7%
|
3
|
Alexion Pharma
|
3 817,5
|
5,8%
|
+45,6%
|
4
|
Novartis
|
3 752,8
|
5,7%
|
+20,6%
|
5
|
Johnson & Johnson
|
3 297,7
|
5,0%
|
-18,5%
|
6
|
AstraZeneca
|
2 949,3
|
4,5%
|
-11,0%
|
7
|
Биокад
|
2 893,2
|
4,4%
|
+27,3%
|
8
|
Натива
|
2 511,4
|
3,8%
|
+39,4%
|
9
|
F.Hoffmann-La Roche
|
1 991,1
|
3,0%
|
-22,4%
|
10
|
Pfizer
|
1 957,8
|
3,0%
|
+19,6%
В целом за первые 9 месяцев 2018 года регионы закупили 3 402 различных бренда лекарственных препаратов (8 823 полных наименования).
В рейтинге по стоимостному объёму лидируют в основном зарубежные препараты. Суммарно доля Топ-10 брендов составляет 23,2%. Практически все бренды, входящие в десятку, увеличили свой объём закупок по сравнению с январём-сентябрём 2017 года. Исключением стал инсулин «Лантус» (-10,8%) производства Sanofi. Максимальный прирост закупок был отмечен у противоопухолевых препаратов «Авегра» (+278,4%) и «Гертикад» (+136,8%).
Топ-10 брендов в программе «Региональная льгота» в стоимостном выражении за январь-сентябрь 2018 года
|
Рейтинг
|
Бренд
|
Объём продаж, млн руб.
|
Доля
|
Прирост, 9М 2018 / 9М 2017
|
1
|
Солирис
|
3 769,6
|
5,8%
|
+43,8%
|
2
|
Туджео Солостар
|
1 993,8
|
3,0%
|
+80,6%
|
3
|
Левемир
|
1 860,3
|
2,8%
|
+120,2%
|
4
|
Имбрувика
|
1 507,2
|
2,3%
|
+52,4%
|
5
|
Гертикад
|
1 163,6
|
1,8%
|
+136,8%
|
6
|
Новорапид
|
1 115,9
|
1,7%
|
+37,0%
|
7
|
Лантус
|
1 111,6
|
1,7%
|
-10,8%
|
8
|
Хумира
|
1 092,5
|
1,7%
|
+39,1%
|
9
|
Афинитор
|
930,4
|
1,4%
|
+115,5%
|
10
|
Авегра
|
653,2
|
1,0%
|
+278,4%
Центральный федеральный округ лидирует по уровню закупок лекарств в денежном выражении – 41,1%. С огромным разрывом второе и третье место заняли Южный (доля 12,4%) и Приволжский округа (10,6%).
Только в двух регионах из восьми произошло снижение объёмов закупок лекарственных препаратов для региональных программ: в Северо-Западном (-4,2%) и Уральском ФО (-5,4%). Максимальный прирост принадлежит Крымскому региону (+103,2%).
Рейтинг федеральных округов в программе «Региональная льгота» в стоимостном выражении за январь-сентябрь 2018 года
|
Рейтинг
|
Регион
|
Объём продаж, млн руб.
|
Доля
|
Прирост, 9М 2018 / 9М 2017
|
1
|
Центральный ФО
|
26 916,1
|
41,1%
|
+1,4%
|
2
|
Южный ФО
|
8 109,3
|
12,4%
|
+40,7%
|
3
|
Приволжский ФО
|
6 920,3
|
10,6%
|
+4,0%
|
4
|
Сибирский ФО
|
6 870,9
|
10,5%
|
+14,8%
|
5
|
Северо-Западный ФО
|
6 650,4
|
10,2%
|
-4,2%
|
6
|
Уральский ФО
|
6 122,0
|
9,4%
|
-5,4%
|
7
|
Дальневосточный ФО
|
3 078,6
|
4,7%
|
+61,3%
|
8
|
Крымский ФО
|
794,0
|
1,2%
|
+103,2%