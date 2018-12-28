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Novo Nordisk показал максимальный прирост закупок в сегменте «Региональная льгота»

Помимо федеральной, существует и территориальная программа, реализуемая за счёт региональных бюджетных средств, которая предусматривает получение лекарственных средств бесплатно или с пятидесятипроцентной скидкой и регламентируется постановлением Правительства РФ «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В некоторой степени программа дублирует (и может являться заменой) федеральную программу ОНЛС, потому что льготник может быть как федеральным, так и региональным. По оценкам, объём региональной льготы сравним с федеральной программой.

По данным DSM Group, за январь-сентябрь 2018 года было закуплено 83,2 млн упаковок (предоставлены аналитические данные, отражающие факты оплаты и поставки исполненных в январе-сентябре 2018 года контрактов по программе регионального льготного лекарственного обеспечения) лекарственных препаратов на сумму порядка 65,5 млрд рублей. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года закупки выросли на 7,9% в стоимостном и на 19,8% в натуральном выражении.

В региональной программе доля отечественных препаратов снизилась на 6,0% относительно первых 9 месяцев 2017 г., и составила 57,5% в упаковках. Благодаря более низкой стоимости российские лекарства занимают в денежном эквиваленте 26,7% от объёма закупок (+1,4%).

Средневзвешенная стоимость одной упаковки отечественного средства составила 366 рублей, в то время как упаковка лекарства иностранного производства стоила дороже почти в четыре раза – 1 355 рублей.

В январе-сентябре 2018 года в региональной программе закупались препараты 687 компаний. В рейтинге производителей в основном представлены иностранные корпорации. В текущем году производители Novo Nordisk и Alexion Pharma показали максимальный прирост закупок (+70,7% и +45,6% соответственно).

Отечественные компании «Биокад» и «Натива» укрепили свои позиции (+1 строчка) за счёт прироста объёмов реализации на 27,3% и 39,4% соотвественно. Положительную динамику корпорации «Биокад» обеспечили противоопухолевые препараты «Авегра» (+278,4%) и «Гертикад» (+136,8%). Кроме того, в 2018 году регионы стали закупать иммунодепрессант «Инфликсимаб» и иммуностимулятор «Экстимия», которые по итогам первых 9 месяцев смогли попасть в «десятку» брендов компании по стоимостному объёму реализации.

Также в региональных закупках в 2018 году появились два новых противоопухолевых средства — «Сунитиниб-Натив» и «Дазатиниб-Натив», производимые «Натива» — аналоги импортных препаратов компаний Pfizer и Bristol-Myers Squibb.

Топ-10 производителей в программе «Региональная льгота» в стоимостном выражении за январь-сентябрь 2018 года

Рейтинг

Производитель

Объём продаж, млн руб.

Доля

Прирост, 9М 2018 / 9М 2017

1

Sanofi

5 254,7

8,0%

+29,6%

2

Novo Nordisk

4 381,8

6,7%

+70,7%

3

Alexion Pharma

3 817,5

5,8%

+45,6%

4

Novartis

3 752,8

5,7%

+20,6%

5

Johnson & Johnson

3 297,7

5,0%

-18,5%

6

AstraZeneca

2 949,3

4,5%

-11,0%

7

Биокад

2 893,2

4,4%

+27,3%

8

Натива

2 511,4

3,8%

+39,4%

9

F.Hoffmann-La Roche

1 991,1

3,0%

-22,4%

10

Pfizer

1 957,8

3,0%

+19,6%

В целом за первые 9 месяцев 2018 года регионы закупили 3 402 различных бренда лекарственных препаратов (8 823 полных наименования).

В рейтинге по стоимостному объёму лидируют в основном зарубежные препараты. Суммарно доля Топ-10 брендов составляет 23,2%. Практически все бренды, входящие в десятку, увеличили свой объём закупок по сравнению с январём-сентябрём 2017 года. Исключением стал инсулин «Лантус» (-10,8%) производства Sanofi. Максимальный прирост закупок был отмечен у противоопухолевых препаратов «Авегра» (+278,4%) и «Гертикад» (+136,8%).

Топ-10 брендов в программе «Региональная льгота» в стоимостном выражении за январь-сентябрь 2018 года

Рейтинг

Бренд

Объём продаж, млн руб.

Доля

Прирост, 9М 2018 / 9М 2017

1

Солирис

3 769,6

5,8%

+43,8%

2

Туджео Солостар

1 993,8

3,0%

+80,6%

3

Левемир

1 860,3

2,8%

+120,2%

4

Имбрувика

1 507,2

2,3%

+52,4%

5

Гертикад

1 163,6

1,8%

+136,8%

6

Новорапид

1 115,9

1,7%

+37,0%

7

Лантус

1 111,6

1,7%

-10,8%

8

Хумира

1 092,5

1,7%

+39,1%

9

Афинитор

930,4

1,4%

+115,5%

10

Авегра

653,2

1,0%

+278,4%

Центральный федеральный округ лидирует по уровню закупок лекарств в денежном выражении – 41,1%. С огромным разрывом второе и третье место заняли Южный (доля 12,4%) и Приволжский округа (10,6%).

Только в двух регионах из восьми произошло снижение объёмов закупок лекарственных препаратов для региональных программ: в Северо-Западном (-4,2%) и Уральском ФО (-5,4%). Максимальный прирост принадлежит Крымскому региону (+103,2%).

   Рейтинг федеральных округов в программе «Региональная льгота» в стоимостном выражении за январь-сентябрь 2018 года

Рейтинг

Регион

Объём продаж, млн руб.

Доля

Прирост, 9М 2018 / 9М 2017

1

Центральный ФО

26 916,1

41,1%

+1,4%

2

Южный ФО

8 109,3

12,4%

+40,7%

3

Приволжский ФО

6 920,3

10,6%

+4,0%

4

Сибирский ФО

6 870,9

10,5%

+14,8%

5

Северо-Западный ФО

6 650,4

10,2%

-4,2%

6

Уральский ФО

6 122,0

9,4%

-5,4%

7

Дальневосточный ФО

3 078,6

4,7%

+61,3%

8

Крымский ФО

794,0

1,2%

+103,2%

gmpnews

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Декабрь 26, 2018 | Просмотров: 137