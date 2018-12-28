Новосибирский фармацевтический стартап привлек 100 млн рублей

Компания Pharmznanie — фармацевтический стартап, привлекла Round A инвестиции от Фонда развития интернет-инициатив в размере 100 млн рублей. Осенью прошлого года фонд уже инвестировал в компанию 19,8 млн рублей. Ранее стартап прошел акселерационную программу ФРИИ. В новом раунде Фонд инвестирует двумя траншами, первый в размере 65 млн рублей, второй — 35 млн рублей. Долю и оценку стороны не раскрывают.

Новосибирский стартап работает на рынке Digital Health, его команда разработала и развивает два продукта:

Pharmznanie — онлайн-платформа с образовательными курсами для сотрудников аптек;

— онлайн-платформа с образовательными курсами для сотрудников аптек; PharmMarket — маркетинговый маркетплейс для взаимодействия фармацевтических компаний с малой и средней аптечной розницей.

Второй проект представляет большой интерес для международного масштабирования и не имеет прямых аналогов на российском рынке. Маркет-плейс PharmMarket.ru позволяет аптекам заключать напрямую без посредников маркетинговые контракты с «биг фармой» и другими производителями. Платформа ориентирована, в первую очередь, на одиночные аптеки и небольшие аптечные сети.

«Мы видим большой потенциал в масштабировании решений стартапа на зарубежных рынках. Целевые рынки цифрового медицинского образования и маркетинговых сервисов для аптек сегмента малой и средней аптечной розницы составляют более $2 млрд. У команды есть все для этого: компетенции, технологичный и конкурентный продукт, доказавший свою ценность на локальном рынке, амбиции. Но самое главное — пробивной характер всей команды», — комментирует Яков Коп, инвестиционный менеджер ФРИИ.

Основатель и генеральный директор компании Pharmznanie Елена Ватутинарассказала о целях инвестирования:

«Компания привлекла инвестиции для дальнейшего масштабирования на российском рынке и для развития продуктов на рынках США и Европы. Рынок Digital Pharma в России измеряется в 300 млрд рублей в год, что составляет 4% от общемирового. Рынок США один из самых активных в мире и составляет 33% от мирового фармацевтического рынка, а это около $430,6 млрд в год».

За 2018 год выручка стартапа выросла в четыре раза, рост по количеству подключившихся к образовательной платформе аптек — в пять раз. За год количество контрактов на обучение с аптечными сетями выросло c 2,5 тысяч точек аптечных продаж до 9,8 тысяч точек. С момента привлечения инвестиций в 2017 году количество подключенных к платформе фармкомпаний выросло в три раза.

Основатель и генеральный директор Pharmznanie Елена Ватутина, работает на фармацевтическом рынке с 2004 года. Более 10 лет возглавляла медиа-проект фармдистрибутора «Катрен-Медиа», входивший в топ-3 медийных проектов на российском фармацевтическом рынке.

Сооснователь компании Мария Рябуха отвечает за вопросы коммерции и развития, взаимодействует с фармацевтическими компаниями. Опыт работы на фармацевтическом рынке — более 7 лет, работала в дистрибьюторских компаниях «ПРОТЕК» и «Катрен», а также в медиа-агентстве, специализирующимся на интегрированных массовых коммуникациях фармацевтического рынка.

gmpnews