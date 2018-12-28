Правительство Иркутского региона одобрило строительство завода «Фармасинтез-Хеми»

В Правительстве Иркутской области прошло заседание комиссии по рассмотрению заявки ООО «Фармасинтез-Хеми» на получение статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Усолье-Сибирское». Инвестпрограмма предусматривает строительство большого завода по производству фармсубстанций и лекарственных препаратов. Это препараты для лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов и онкозаболеваний.

«От успешной реализации проекта по строительству завода во многом зависит социально-экономическая обстановка в городе Усолье-Сибирское, развитие предпринимательской среды. Безусловно, это проект российского масштаба — и по инвестициям, и по налоговой отдаче, и по созданию новых рабочих мест», — говорит Губернатор Сергей Левченко.

У компании Фармасинтез уже оформлен земельный участок на территории ТОСЭР в Усолье-Сибирском. Сумма инвестиций — более 10 млрд рублей, около тысячи новых рабочих мест, — рассказывает министр экономического развития Евгений Орачевский. — Проект с такими параметрами также окажет существенное влияние на рост валового регионального продукта. Подчеркну, что его реализация на полную мощность и в сжатые сроки самым существенным образом зависит от государственных мер поддержки. Дело в том, что проекты такого масштаба, как правило, имеют низкий уровень доходности на вложенный капитал. Сделать же его инвестиционно-привлекательным позволяет финансовое участие государства — это федеральные и региональные налоговые льготы, субсидии, льготные финансовые ресурсы и так далее.

В сентябре 2017 года в Усолье-Сибирском зарегистрировано предприятие ООО «Фармасинтез-Хеми». В настоящее время АО «Фармасинтез» совместно с администрацией Усолья-Сибирского проводит работу по формированию земельных участков под строительство объектов инфраструктуры, у ресурсоснабжающих организаций запрошены технические условия на подключение объектов, сформирована «дорожная карта» по разработке проектно-сметной документации на строительство объектов инфраструктуры.

В рамках комиссии было принято решение заключить соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» и признать соответствующей требованиям действующего законодательства предоставленную документацию фармацевтической компании.

gmpnews