Пензенская сеть «Фармация» открыла свои первые аптеки в Самаре

Восемь аптек пензенской «Фармации» приступили к работе в Самаре. И это не предел – уже в ближайшем году компания планирует увеличить их количество до 20.

«Мы видим хороший потенциал в регионе, — подчеркнул на церемонии открытия генеральный директор ОАО « Фармация» Антон Колосков. — Мы нацелены в полной мере использовать наши преимущества, связанные с масштабом и отлаженной системой взаимодействия внутри компании, сотрудничеством с дистрибьюторами и производителями, высококвалифицированными кадрами. Принцип нашей работы на протяжении многих лет состоит в том, чтобы каждый сотрудник понимал: его доход — в его руках. Особенность существующего дефицита кадров в фармритейле заключается в том, что не хватает не просто специалистов, а людей, сочетающих знание фармакологии с владением технологиями продаж».

С начала 2018 г. «Фармация» приросла 13 новыми аптеками в Пензе и области, таким образом сегодня сеть насчитывает 135 торговых точек. В ближайшее время к ним добавятся еще 15 в родном регионе. Также компания планирует открытие двух аптек в Чебоксарах (Чувашская Республика).

«Фармация», которая в этом году отметила свое 26-летие, — это не только розничная сеть, включающая две производственные аптеки в Пензе, но и 12 тыс. кв. метров площади складских помещений. Компания владеет единственным аптечным складом в Пензенской области. По данным rusprofile.ru, выручка АО за 2017 г. составила 2,3 млрд руб., прибыль – 8,4 млн руб.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik