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FDA одобрило шестивалентную вакцину компании Sanofi

Американский регулятор одобрил новую педиатрическую вакцину французской фармацевтической компании Sanofi («Санофи») Vaxelis, разработанную в сотрудничестве с американской Merck & Co («Мерк энд Ко», за пределами США и Канады – MSD), сообщает Reuters.

Вакцина предназначена для иммунизации детей в возрасте от полутора месяцев до четырех лет против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита B и гемофильной инфекции типа B.

Sanofi и Merck планируют начать поставки Vaxelis в 2020 г. или позднее.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Декабрь 27, 2018 | Просмотров: 177