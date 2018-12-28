Нагуляли аппетит

Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»), Eli Lilly («Эли Лилли»), Pfizer («Пфайзер») и ряд других крупных компаний продолжат «охоту» на более мелких конкурентов в 2019 г., говорится в отчете, подготовленном аналитиками банка Credit Suisse.

В 2018 г. объем сделок по слияниям/поглощениям в биофармацевтической отрасли составил около 114 млрд долл. Самой крупной стала сделка по приобретению японской фармкомпанией Takeda Pharmaceuticals («Такеда Фармасьютикалз») британской компании Shire («Шайер») за 62 млрд долл.

По мнению аналитика Credit Suisse Вамила Дивана, в наступающем году еще больше компаний Большой фармы захотят увеличить свои активы за счет приобретений благодаря политике США по репатриации прибыли из-за рубежа и реформе корпоративного налогообложения.

Аналитик полагает, что покупательскую активность проявят компании AbbVie («ЭббВи»), Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), Merck & Co («Мерк энд Ко», за пределами США и Канады – MSD), а также Pfizer. При этом Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Merck и Pfizer вполне устроят некрупные приобретения.

Для AbbVie, считает Вамил Диван, крупные сделки маловероятны, поскольку компания в настоящее время сконцентрирована на имеющемся продуктовом портфеле. Кроме того, пока до конца не понятно, какое влияние окажут на показатели биосимиляры препарата Humira в Европе.

Что касается Johnson & Johnson, то после приобретения швейцарской Actelion Pharmaceuticals («Актелион Фармасьютикалз») в 2017 г. компания будет искать «жертву» среди производителей медицинских технологий.

Инвесторы компании Bristol-Myers Squibb хотели бы видеть сделки вне онкологического сектора. Также и акционеры Merck надеются, что в 2019 г. компания осуществит ряд сделок, направленных на расширение портфеля препаратов на средних стадиях разработки.

Инвесторы Pfizer меньше всего настроены на крупные сделки. По их мнению, компании нужные небольшие сделки, которые позволят получить доступ к новым источникам роста.

Аналитик Credit Suisse также отметил восемь небольших и средних компаний, которые могут стать потенциальными объектами для поглощения. Самые крупные из них Alkermes («Алкермес»), Galapagos («Галапагос») и Ironwood Pharmaceuticals («Айронвуд Фармасьютикалз»). Из восьми компаний одобренные препараты есть только у Alkermes, Ironwood и Portola Pharmaceuticals («Портола Фармасьютикалз»).

Компания Aimmune Therapeutics («Аиммьюн Терапьютикс») ожидает одобрения на препарат для лечения аллергии на арахис. Компании Alder Biopharmaceuticals («Алдер Байофармасьютикалз») и Foamix Pharmaceuticals («Фоамикс Фармасьютикалз») также ждут решения американского регулятора по препаратам профилактики мигрени и лечения кожных заболеваний соответственно.

Препараты компаний Galapagos и Allena Pharmaceuticals («Аллена Фармасьютикалз») проходят заключительные стадии клинических исследований.

Илья Дугин

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