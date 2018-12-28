Экс-сотрудник Минздрава Марат Сакаев будет развивать направление «Фарма» в ЦРПТ

Как стало известно «ФВ», экс-сотрудник Минздрава Марат Сакаев, отвечавший в ведомстве за госрегистрацию препаратов, перешел на работу в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

ЦРПТ является совместным проектом USM Holdings («ЮэСэМ Технологии», 50%), госкорпорации Ростех (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» А.Галицкого (25%). Центр создает Единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров, в т.ч. и ЛП.

Как сообщил официальный представитель ЦРПТ, Марат Сакаев принят в компанию на должность директора по развитию направления «Фарма».

«Его опыт позволит облегчить внедрение системы для участников рынка в данной товарной группе, помочь разобраться с отраслевыми бизнес-процессами и решать возникающие в ходе внедрения вопросы. Фармацевтическое направление является одним из приоритетных для ЦРПТ в силу социальной значимости этой продукции, поэтому было принято решение усилить команду», — заявили в компании.

В зоне ответственности Марата Сакаева на должности директора по развитию направления «Фарма» прежде всего взаимодействие с бизнесом.

Руководителем направления «Фарма» является Антон Харитонов.

Елена Григорьева

pharmvestnik