Фармкомпания «Вертекс» подвела предварительные итоги 2018 года

По предварительной оценке, объем продаж фармкомпании «Вертекс» составит более 8 млрд руб. с НДС по итогам 2018 г. По сравнению с 2017 г. ожидается рост до 30%. Данные бухгалтерской отчетности по выручке будут известны в 2019 г.

Ключевым событием для компании в 2018 г. стало строительство второй и третьей очередей производственного комплекса в ОЭЗ «Санкт-Петербург» на участке «Новоорловская». Речь идет о создании лабораторно-складского и производственного корпусов. На данный момент работы продолжаются. Общая площадь фармкомплекса с учетом трех очередей составит около 58 тыс. кв.м. Потенциальный объем производства всего фармкомплекса – более 200 млн упаковок готовой продукции в год. С учетом строительства и эксплуатации трех очередей общая сумма инвестиций оценивается на уровне около 7 млрд руб., на данный момент она достигает 5,68 млрд руб.

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