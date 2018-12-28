Два предприятия в России будут производить субстанции опийного ряда

Министерство промышленности и торговли РФ поставило задачу полностью исключить зависимость России от импорта субстанций опийного ряда, организовав их производство на территории РФ, об этом сказал Денис Мантуров во время брифинга, прошедшего после заседания Правительства 26 декабря.

Мы согласовали поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ в части предоставления права государственным предприятиям не только производить субстанцию и готовые лекарственные формы, но и выращивать наркосодержащие растения для обеспечения лекарственной безопасности в стране, — сказал глава Минпромторга.

По словам Дениса Мантурова, на сегодняшний день РФ закупает практически 100% субстанций и производит из них только готовые лекарственные формы. Для обеспечения субстанции для всей страны нужно всего 100 га земли, чтобы культивировать наркосодержащие растения.

Мы будем использовать два наших предприятия – Московский эндокринный завод и ГосНИИОХТ, использовать их опыт, их возможности и технологии, чтобы, выращивая эти лекарственные растения, производить субстанцию. Более того, мы будем размещать производство субстанции на предприятии «Почеп» в Брянской области. Это один из объектов утилизации химических отходов, который завершил работу сейчас. Современная инфраструктура будет предоставлена для этих целей, — добавил Мантуров.

Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ, в свою очередь напомнила, что «Правительство недавно одобрило законопроект по развитию паллиативной помощи – о том, что каждый человек имеет право на обезболивание, в том числе сильнодействующими и наркотическими препаратами, и никто не должен страдать от боли».

Сейчас в России зарегистрировано 13 препаратов опийного ряда, содержащих, соответственно, наркотики, из них 9 включено в перечень жизненно важных, однако, ни один препарат не производится в РФ по полному циклу.

Мы абсолютно зависимы от ввоза на нашу территорию субстанции. У нас 10 основных производителей субстанции, из которых 9 находятся на территории стран, объявивших санкции против нашей страны. И для того чтобы наше население не оставить без сильных обезболивающих препаратов, нам необходимо быть самодостаточными и производить препараты по полному циклу – от субстанции до лекарственных форм, — уточнила глава Минздрава.

По словам Скворцовой, министерство ставит перед собой задачу расширить эти лекарственные формы, введя неинвазивные, самые разнообразные из них, а также разные дозировки, включая детские. Работа над этим идет уже сейчас.

gmpnews