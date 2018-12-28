АФК «Система» и ВТБ купили пакет акций АО «ФП «Оболенское» и планируют создать крупный фармхолдинг

ПАО АФК «Система» сообщает о приобретении пакета акций АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское». Пакет приобретен совместно с Банком ВТБ и менеджментом OBL Pharm у компании Alvansa Ltd, основными акционерами которой являются Газпромбанк и UFG Private Equity, сообщает пресс-служба корпорации.

Размер инвестиций АФК «Система» в покупку доли в OBL Pharm составляет 1,83 млрд руб., эффективная доля АФК «Система» в OBL Pharm по итогам сделки составила 11,7%. Консорциум инвесторов – АФК «Система», ВТБ и менеджмент OBL Pharm – совместно приобрел 95.14% в OBL Pharm, общий объем инвестиций составил 15,5 млрд руб.

Партнеры инвестируют через совместную холдинговую компанию Ristango Holding Limited, в отношении которой заключено соглашение акционеров, обеспечивающее соблюдение прав всех инвесторов на участие в управлении. Между АФК «Система» и ВТБ также заключено соглашение о приобретении доли ВТБ в Ristango Holding Limited не позднее трех лет с момента сделки.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его соинвесторы договорились с АФК «Система» о возможности присоединиться к сделке в начале 2019 г. после дополнительной проработки и согласования условий такой сделки со стороны возглавляемого РФПИ консорциума инвесторов.

«Целью сделки является создание ведущего фармхолдинга в России после объединения OBL Pharm с входящим в Группу АФК «Система» АО «Биннофарм». На базе OBL Pharm и АО «Биннофарм» будет создана объединенная компания, которая войдет в топ-10 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте», – сообщает пресс-служба АФК.

Производственные мощности объединенной компании будут представлены четырьмя фармацевтическими заводами в Москве и Московской области. Создание объединенной компании планируется завершить в первой половине 2019 г.

Источник: АФК «Система»

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