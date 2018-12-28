Acorda добилась от FDA одобрения препарата Inbrija для лечения болезни Паркинсона

Компании Acorda («Акорда») удалось посрамить скептиков, сомневавшихся в том, что ее препарат Inbrija для лечения болезни Паркинсона (БП) будет одобрен: FDA одобрило препарат, однако сложности для компании на этом не закончились, сообщает FiercePharma.

Регулятор одобрил Inbrija в ингаляционной форме для контроля т. наз. «периодов выключения», когда симптомы БП возвращаются. Inbrija рекомендовано применять между дозами стандартной терапии, включающей препараты carbidopa/levodopa. В компании Acorda ожидают, что новый препарат будет доступен на рынке с 1-го квартала 2019 г.

«Зеленый свет» последовал за трехмесячной задержкой в принятии регулятором решения по препарату. FDA перенесло срок принятия решения в очень плохое для компании время – именно на той неделе в сентябре, когда Acorda проиграла апелляцию, которая могла бы отсрочить выход на рынок дженериков препарата для лечения рассеянного склероза Ampyra – основного «генератора» выручки компании.

Некоторые аналитики считают, что в сложившейся ситуации, даже при появлении Inbrija, который мог бы заполнить бреши с точки зрения выручки, инвесторы могут быть скорее осторожными, нежели оптимистичными.

Татьяна Кублицкая

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