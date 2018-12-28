В 2019 г. планируется ввести должность уполномоченного по качеству в области фармации

Введение в Единый квалификационный справочник должностей РФ должности уполномоченный по качеству было перенесено на 2019 г. Об этом рассказала исполнительный директор «Аптечной гильдии» и «Национальной фармацевтической палаты» Елена Неволина по итогам Заседания Совета по профессиональным квалификациям в области фармации, прошедшего в конце декабря в Москве.

По словам эксперта, на итоговом заседании совета составляется неформальный план работы по профессиональным квалификациям на следующий год. В плане учитываются актуальные потребности, а также задачи, которые по ряду причин не были решены за прошедший год. Так, с 2018 на 2019 г. перенесено введение в Единый квалификационный справочник должностей уполномоченного по качеству.

«Когда мы прорабатывали надлежащие практики фармацевтической деятельности, в частности, описывали аптечную практику, практику перевозки и хранения ЛП, пришли к выводу, что надо развести должности уполномоченного по качеству на промышленном производстве и ответственного лица по качеству — как мы назвали должность в надлежащих практиках», – рассказывает Елена Неволина.

Это решение несколько затормозило процесс, однако позднее, после консультаций с Росздравнадзором, члены Совета по профессиональным квалификациям пришли к выводу, что нет смысла разделять эти должности. Где бы ни работал уполномоченный по качеству – на производстве или в любой другой фарморганизации, он будет отвечать за систему качества, а значит, имеет смысл предъявлять к нему унифицированные требования.

«В зоне его ответственности будет разработка документов по качеству, отслеживание нормативной документации и т.д. Обязанности, умения и знания таких специалистов в разных организациях будут сопоставимы. Поэтому мы оставили идею разделения и перенесли задачу по включению уполномоченных по качеству в Единый квалификационный справочник должностей на следующий год», – рассказала Елена Неволина.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Григорьева

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