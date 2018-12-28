Депутаты займутся наполнением аптек лекарствами отечественного производства

Фракция Госдумы «Единая Россия» планирует рассмотреть в весеннюю сессию инициативы, направленные на расширение ассортимента отечественных лекарств в аптечных сетях. Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия», заместитель Председателя Госдумы Сергей Неверов.

«Мы также будем обсуждать на наших площадках тему наполнения наших аптечных сетей лекарствами отечественного производства, — сказал глава фракции. — К сожалению, сейчас мы видим на аптечных полках преимущественно дорогие зарубежные лекарства в цене».

По словам Сергея Неверова, уже подготовлен соответствующий законопроект, в ближайшее время он будет широко обсуждаться.

Приоритетными для фракции вице-спикер также назвал инициативы, направленные на улучшение качества оказания и повышение доступности медицинской помощи, в том числе паллиативной.

Также в планах на весеннюю сессию — законопроект об усилении административной и уголовной ответственности за обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств, сообщил Сергей Неверов, отметив, что сейчас в ходе проверок аптек контролирующие органы достаточно часто выявляют такие препараты.

Фото: duma.gov.ru

Елена Сидорова

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