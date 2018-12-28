Равнение на право

На протяжении всего года ведущие эксперты фармы и здравоохранения комментировали на страницах «ФВ» главные события в отрасли. А в конце декабря мы по традиции попросили рассказать их о том, чем запомнился уходящий год и какие ожидания связаны с годом наступающим. В прошлое и будущее заглянул партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Патракеев.

Переигровка

Из самого запоминающегося в уходящем году выделю несколько моментов.

Во-первых, на фоне излета программы «Фарма-2020» и обсуждения «Фармы-2030» ярко смотрятся инициативы в ключе «переиграть». Это касается и одного СПИКа, к которому в начале года в экстренном порядке регулятор потребовал снизить зарегистрированные цены, и проекта по маркировке, который начали в пилотном порядке на одних условиях, а в «серию» готовятся запустить на других, уже с криптохвостом.

Во-вторых, сама программа «Фарма-2030» начала обсуждаться именно в этом году. И тут проявляется тенденция, которую мы уже проходили несколько лет назад с автопромом: сначала все меры стимулирования направлены на локализацию и обеспечение вала недорогой конечной продукции, а что делать на следующем шаге с точки зрения полагания государственной цели и предложения адекватных мер поддержки — непонятно.

Воля и разум

Год запомнится патентными спорами, которые доходили до высоких инстанций. Можно говорить о формировании определенной практики, по крайней мере, по двум вопросам, долго заставлявшим задумываться представителей юридической профессии в фарме — это выдача принудительных лицензий и надлежащий способ защиты прав в случае преждевременного вывода дженерика на рынок и его участие в госзакупках.

Еще один момент, который следует отметить в уходящем году, — это проявление фармкомпаниями доброй воли и готовности к саморегуляции. Если в 2016 г. на платформе АЕБ при взаимодействии с ФАС был принят «Кодекс добросовестных практик в фармацевтической отрасли», систематизирующий взаимоотношения между производителями и дистрибьюторами, то в нынешнем году, опять же, при взаимодействии с ФАС, были сформулированы «Рекомендации по соблюдению законодательства о рекламе безрецептурных лекарственных средств».

Фото: Сергей Патракеев

Сергей Рякин

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