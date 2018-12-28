Росздравнадзор получил право контрольных закупок

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Росздравнадзор правом проведения контрольных закупок. Новые полномочия ведомство планирует использовать для борьбы с продажей некачественных лекарств и выявления нарушений при оказании медицинских услуг.

В аптеках Росздравнадзор будет искать некачественные препараты и лекарства с истекшим сроком годности, а в медучреждениях инспекторы будут проверять соблюдение порядков оказания медицинской помощи и регламентов проведения медицинских экспертиз, диспансеризации, медосмотров и освидетельствований.

Документ был разработан и представлен Минздравом еще в январе 2017 года и почти два года дожидался одобрения правительственной комиссии. А после прохождения в феврале 2018 года первого чтения в Госдуме еще несколько месяцев анализировался экспертами правоприменения. И лишь затем был рекомендован профильным комитетом к следующему рассмотрению.

Росздравнадзор также пытается расширить собственный функционал в мединдустрии. Как говорил в ноябре 2018 года заместитель руководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков, служба намерена получить право инспекций производственных площадок, выпускающих медизделия, во время процедуры регистрации этой продукции в Госреестре.

«Мы видим изделие, видим, что оно безопасное, но саму площадку не всегда можем видеть. Чтобы решить эту проблему, в рамках Евразийского экономического законодательства мы внесли требование по инспектированию производственных площадок. Аналогичные нормы необходимо внести в 323 закон [323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».– Vademecum] в отношении национальной системы регистрации медицинских изделий», – сообщил тогда Павлюков.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

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