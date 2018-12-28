В 2019 году «Биохимик» планирует наладить производство 17 лекарственных препаратов

Стратегически важный для лекарственной безопасности страны проект удалось реализовать в этом году в столице Мордовии. На заводе «Биохимик» впервые в России было запущено промышленное производство полностью отечественных антибиотиков нового поколения — от штамма-продуцента до готового препарата. Удастся ли предприятию полностью насытить потребности клиник страны в современных противовирусных средствах? Смогут ли сегодня наши производители лекарств составить реальную конкуренцию мировым компаниям на зарубежном рынке? Когда появятся инновационные отечественные препараты, способные оказать эффективную помощь в борьбе с бичом XXI века — онкологическими заболеваниями? На эти и другие вопросы «РГ» ответил исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков.

Дмитрий Николаевич, под занавес года принято подводить итоги. В 2018-м «Биохимику» удалось совершить настоящий революционный прорыв: в феврале здесь был дан старт первому в стране производству суперсовременных антибиотиков полного цикла. Думаю, не ошибусь, если назову это главным событием?

Уходящий 2018 год для нас — знаковый. Конечно, важной вехой в развитии предприятия стал запуск первого в РФ производства новейших антибиотиков — от молекулы до готовой лекарственной формы. Начали мы с ванкомицина — антибиотика резерва, его применяют, когда другие средства уже бессильны. Прежде этот препарат в нашей стране не производился. Проект удалось реализовать всего за год с небольшим. Думаю, что мы справились с возложенной на нас задачей. На открытии нового производства присутствовала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, которая отметила наивысший уровень качества продукции.

В течение года уникальный для страны проект АО «Биохимик» был представлен на различных выставках — в том числе в ходе проведения Дней Республики Мордовия в Совете Федерации ФС РФ и Государственной Думе. Высокую оценку нашей работе дали председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, лидеры политических партий, а также полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

Существенную поддержку набирающему рост и силу производству оказывает правительство республики и лично глава РМ Владимир Волков. Без помощи руководства региона наши проекты невозможно было бы реализовать.

В начале года много говорилось о том, что новое производство антибиотиков, запущенное на «Биохимике», даст возможность не только насытить внутренний рынок современными препаратами, но и увеличить экспортный потенциал. Как обстоит дело с реализацией этих планов?

Сегодня «Биохимик» входит не только в число ведущих игроков на внутреннем рынке фармсредств, но и крупнейших экспортеров лекарственных препаратов в страны СНГ — Казахстан, Киргизию, Азербайджан, Узбекистан, Грузию и Армению, а также дальнего зарубежья. В 2018 году мы открыли торговое представительство во Вьетнаме. Поставки нашей продукции в эту республику начнутся в первом квартале 2019 года. Развиваются рынки сбыта в государствах Персидского залива и Латинской Америки. В данный момент мы заключили соглашение с Мексикой, Чили и Йеменом о проведении аудита нашей площадки.

В ближайших планах предприятия — выйти на рынок Юго-Восточной Азии. Мы планируем поставлять туда около двух десятков лекарственных средств, в том числе антибиотики, кардиопрепараты и препараты для неврологии.

Следует отметить, что рынок этого региона — сложный, насыщенный продукцией как европейских компаний, так и производителей Китая и Индии. Наше конкурентное преимущество состоит в том, что мы предлагаем более качественные, современные и доступные по цене лекарства.

Конечно, вывод препарата на международный рынок — процесс долгий и дорогостоящий. Для получения международного сертификата и одобрения комитета по лекарственной безопасности необходимо выполнить ряд жестких требований, работа порой длится не один год.

Кроме российского ванкомицина — антибиотика четвертого поколения — в планах предприятия значился и запуск в производство еще трех наименований антибактериальных средств — уже пятого поколения. В какой стадии сейчас находится этот проект?

Проект находится в завершающей стадии. Промышленный выпуск субстанций новейших антибиотиков гликопептидного ряда — оритованцина, телаванцина и рамопланина — планируется наладить в конце первого квартала 2019 года. Эти препараты в России не производятся, они поставляются исключительно из-за рубежа. На фармацевтический рынок выпущенные «Биохимиком» антибиотики пятого поколения поступят к 2020 году.

Традиционный вопрос — о планах. Какие задачи ставит перед собой «Биохимик» на ближайшую перспективу?

Группой компаний «ПРОМОМЕД», которая управляет АО «Биохимик», принят план стратегического развития. Мы стремимся стать лидерами фармацевтической промышленности. Новые препараты, новые активные субстанции, новые технологии производства и управления — все это позволит нам достичь поставленных целей. В 2019 году «Биохимик» продолжит взятый курс на импортозамещение и обеспечение фармацевтической безопасности страны.

Сейчас предприятие ведет разработку новейших антибиотиков пятого поколения: гликопептидов, липопептидов, цефалоспоринов. Кроме того, на различных этапах разработки и освоения находится более 170 лекарственных препаратов всевозможных фармацевтических групп: антибактериальные, седативные, гемостатические, ноотропные, противоаллергические, нестероидные противовоспалительные и многие другие. Ведется активная работа по наращиванию производства, модернизируется технологическое оборудование, повышается научный и кадровый потенциал сотрудников.

Если говорить о самых ближайших планах, то в новом году «Биохимик» планирует наладить производство 17 лекарственных препаратов. Все они находятся на финальном этапе регистрации. В рамках масштабной модернизации завода будут созданы опытно-промышленный участок малых серий и производственная лаборатория, завершится реконструкция корпуса по производству готовых лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций методом химического и биологического синтеза, продолжится строительство корпуса по производству онкологических препаратов.

В 2019-м «Биохимик» будет отмечать 60-летие со дня основания завода. Надеюсь, что юбилейный год запомнится всему коллективу яркими событиями и покорением новых профессиональных вершин.

Важнейшей задачей для мировой медицины сегодня является борьба с онкологическими заболеваниями. На Гайдаровском форуме в 2018 году глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала это направление «абсолютным приоритетом». Работают ли саранские производители медпрепаратов над созданием и выпуском современных лекарств для данной категории пациентов?

Конечно. Не секрет, что процент смертности от онкологических заболеваний — один из самых высоких не только в нашей стране, но и во всем мире. В последнем Послании Федеральному Собранию президент России предложил разработать национальную программу борьбы с онкологией, активно привлечь к решению этой задачи науку и фарминдустрию.

Выполняя это поручение, мы планируем в 2019 году возобновить выпуск отечественных и оригинальных медикаментов для лечения раковых заболеваний. Кстати, освоение онкологического направления для нашего предприятия — не новость. Еще в 1963-м завод наладил производство циклофосфана — противоопухолевого средства алкилирующего действия.

В новом году мы подготовим к регистрации около десяти лекарственных средств. Это новейшие инновационные препараты, которые не производятся в нашей стране. Лекарства действуют непосредственно на очаг заболевания, не разрушая здоровые клетки.

В перспективе АО «Биохимик» станет обладателем одного из самых больших портфелей современных онкологических препаратов различных форм выпуска.

gmpnews