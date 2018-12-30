Эксперт: реализация инициативы по усовершенствованию охраны патентных прав на лекарства не уменьшит число нарушений

Принятие в нынешнем виде законопроекта Минздрава по усовершенствованию охраны патентных прав на лекарства может обернуться негативными последствиями для добросовестных игроков рынка. Это мнение в беседе с «ФВ» высказал юрист практики «Интеллектуальная собственность» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев.
«На мой взгляд, предлагаемые нормы излишне усложняют процедуру регистрации лекарственного препарата, увеличивая срок введения его в гражданский оборот на территории России», — отметил он.
По словам эксперта, «для добросовестных участников фармакологического рынка, принятие этих норм повлечет лишь дополнительные издержки на осуществление регистрационных действий».
«Вместе с тем, предлагаемые изменения не гарантируют отсутствия последующих споров об интеллектуальных правах, — заключил Василий Зуев. — Декларативный характер заявления об отсутствии нарушения интеллектуальных прав третьих лиц не будет способствовать минимизации реальных нарушений».
Напомним, ранее уже звучали мнения о необходимости доработки данного законопроекта Минздрава.
Сергей Рякин
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