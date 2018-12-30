Сетевые аптеки в большей степени вовлечены в дистанционное обучение сотрудников

В дистанционное обучение по препаратам и технологиям продаж, организуемое компаниями-производителями, вовлечены более 40,5% сотрудников сетевых аптек, тогда как для сотрудников несетевой части розничного звена этот показатель составляет не более 21,7% (рис. 1).

По данным осенней волны 2018 г. исследования Рharma-Q «Мнение провизоров-фармацевтов» компании Ipsos Comcon, доля сотрудников, прослушивающих онлайн-курсы или записи выступлений экспертов, также выше в сетевых аптеках – 20,7% против 17,6% в несетевых.

Доля не использующих дистанционное обучение сотрудников в несетевых аптеках составляет 36,3%, в сетевых – 27,6%.

Сетевые аптеки опережают несетевые и в использовании офлайн-методов обучения персонала. В частности, посещение организованных фармкомпаниями тренингов отмечают 71,4% сотрудников сетевых аптек, несетевых – 52,7% (рис. 2).

Инициатором подобных образовательных проектов является, как правило, руководство аптек, при этом в сетевых аптеках это отметили 57,8% респондентов, а в несетевых – 30,1%.

При этом менеджеры и провизоры, работающие в несетевых аптеках, в большей степени привержены чтению специализированной прессы, научной литературы, а также материалов фармкомпаний.



Шамиль Ахметзянов

pharmvestnik