Объём коммерческого рынка лекарств в ноябре составил 84,9 млрд рублей

Увеличение коммерческого рынка лекарств за одиннадцать месяцев 2018 года относительно аналогичного периода 2017 года в рублёвом эквиваленте составило 4,3%, сообщает DSM Group.

Объём коммерческого рынка ЛП в ноябре 2018 г. составил 84,9 млрд руб. (в розничных ценах). По сравнению с октябрём ёмкость рынка уменьшилась на 3,9%. В сравнении с ноябрём 2017 г. в текущем году рынок показал прирост реализации на 4,7%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в ноябре по сравнению с октябрём выросла на 0,8%, и составила 194,0 рубля.

Структура коммерческого рынка ЛП в ноябре 2018 г. по ценовым сегментам изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. уменьшился на 0,1% относительно ноября 2017 г., и составил 4,6%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. составила 10,8% (-0,5%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном «150-500 руб.» сократился с 44,6% в ноябре 2017 г. до 42,1% в ноябре 2018 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 42,5%, что на 3,1% выше веса группы в предыдущем году и на 1,0% выше, чем в октябре.

По итогам ноября 2018 г. 58,9% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако, ввиду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении, они заняли 28,6%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам ноября 2018 г. на 35,4% был представлен рецептурными препаратами и на 64,6% безрецептурными лекарствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам (52,5% и 47,5% соответственно).

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в ноябре 2018 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Sanofi-Aventis, на третьем – Novartis. Топ-3 категории «Бренд ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России» по итогам ноября 2018 г.: «Ксарелто» (0,8%), «Кагоцел» (0,7%), на третьем месте – «Кардиомагнил» (0,7%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в ноябре 2018 г. уменьшился на 1,4% относительно октября, и составил 4,0 млрд руб. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в одиннадцатом месяце 2018 г. сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 24,2 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в ноябре 2018 г. по сравнению с октябрём выросла на 2,6%, и составила 164,8 руб. ТОП-3 производителей БАД занял 26,0% рынка в ноябре в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (14,2%), Solgar Vitamin And Herb (6,2%) и Pharma-Med (5,6%).

gmpnews