Уголовная ответственность врачей за нарушения при выписке обезболивающих может смениться административной

Минздрав РФ повторно анонсировал разработку поправок в ст. 228 Уголовного кодекса РФ и Кодекс об административных правонарушениях, предполагающих смягчение ответственности за действия врачей и фармацевтов при нарушениях в выписке сильнодействующих лекарств и обезболивающих препаратов.

Уведомления об этом опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как указано в пояснительной записке, разрабатываемые изменения направлены на декриминализацию действий лиц, в обязанности которых входит соблюдение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, «не обладающих высокой степенью общественной опасности». Подготовка поправок проводится по поручению вице-премьера Ольги Голодец, выданному еще 23 апреля 2018 года.

Прием предложений на портале продлится до 12 января, а сами документы должны вступить в силу в июле 2019 года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос смягчения ответственности врачей и фармацевтических работников за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности, еще в декабре 2017 года. Причиной стало учащение случаев суицидов онкобольных из-за проблем с доступностью обезболивающих. В связи с этим в июле 2015 года в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» были внесены поправки, упрощающие выписку наркотических обезболивающих лекарств, вскоре их утвердило Правительство РФ. Но глобально ситуация так и не изменилась.

В июле 2018 года Минздрав уже публиковал вариант поправок, предполагающий освобождение от уголовной ответственности для врачей или фармацевтов, впервые совершивших правонарушение при обороте сильнодействующих лекарств.

В частности, ведомство предлагало дополнить ч.1 ст. 228 УК РФ примечанием: «Медицинский или фармацевтический работник, впервые совершивший преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно сообщил об этом преступлении, активно способствовал его раскрытию и (или) расследованию, возместил причиненный этим преступлением ущерб или иным образом загладил причиненный вред и если в его действиях не содержится иного состава преступления».

При этом из статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ, которая приводилась в пояснительной записке, следовало, что на практике освобождение от уголовной ответственности по ст. 75 УК РФ применяется крайне редко. Так, по ч. 1 ст. 228 УК РФ в 2015 году всего осуждено девять лиц, только два дела прекращены в связи с раскаянием правонарушителя и три – вследствие акта об амнистии. В 2016 году и первом полугодии 2017 года из шести уголовных дел ни одно не было закрыто по амнистии или в связи с раскаянием.

В результате предложенный вариант поправок в УК РФ так и не был принят, а в декабре 2018 года Минздрав вновь анонсировал разработку новой редакции поправок – причем как в Уголовный кодекс, так и в Кодекс об административных правонарушениях.

Смягчение ответственности медиков при работе с наркотическими обезболивающими также предусмотрено приоритетным проектом «Повышение качества и доступности паллиативной помощи в РФ». Согласно данным паспорта проекта, в паллиативной помощи в России нуждаются 1,3 млн человек, при этом в 2017 году ее получили только 142 тысячи человек.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

vademec