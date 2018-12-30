В Украине отсрочили маркировку лекарственных средств по стандартам SI

Министерство экономического развития и торговли Украины отсрочило введение обязательной маркировки лекарственных средств по стандартам SI, лекарства останутся в обращении с утвержденной маркировкой.

«Отсрочено введение в действие приказа МЭРТ. Минздрав ведет переговоры о целесообразности распространения действия требований приказа МЭРТ № 914 на сферу лекарственных средств», — сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

В ведомстве отметили, что государственным языком в Украине является украинский, поэтому естественно, что обозначения единиц измерения медикаментов и их составляющих указаны на украинском языке.

«Минздрав считает, что изменение языка написания международных обозначений единиц измерения при маркировке лекарственных средств, в том числе дозирования, нецелесообразно и может стать непонятным для пациентов», — считают в Минздраве.

В ведомстве отмечают, что позиция Минздрава не противоречит евроинтеграционному направлению, в частности,- положениям статьи 58 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

«Министерство экономического развития и торговли не является уполномоченным органом в сфере регулирования обращения лекарств. Сейчас ведутся переговоры с целью вывести лекарственные средства из сферы действия приказа МЭРТ №914», — подчеркнули в Минздраве.

Как сообщалось ранее, эксперты опасались возникновения с 1 января 2019 года проблем с поставками лекарственных средств из-за требования Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) использовать маркировку по стандартам Международной системы единиц (SI).

interfax.com.ua