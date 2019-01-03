Эксперт: уровень доходов топ-менеджеров в фарме стагнирует

Общее состояние российской экономики продолжает испытывать фармрынок на прочность. В 2018 году многие фармкомпании пошли на непопулярные меры: сокращение персонала, снижение зарплат и урезание соцпакетов. Коснется ли в наступающем году эта тенденция управленческих позиций? Партнер компании «Контакт» (InterSearch Russia) Юлия Забазарных уверенна: стагнация зарплат топ-менеджеров продолжится. На рост доходов смогут рассчитывать только успешные управленцы в области фармпроизводства.

По словам эксперта, лучше всего в нынешний кризисный период ощущают себя крупные российские производственные компании.

«За счет активной локализации и импортозамещения идет динамичное развитие производства во всех регионах России», — комментирует эксперт.

Именно с этими процессами связывает Юлия Забазарных и большой дефицит управленцев с опытом в фармпроизводстве, который останется актуальной проблемой в ближайшей перспективе.

«Например, директор производства, главный технолог, директор по качеству, директор по строительству завода – такие кандидаты получают по несколько предложений в месяц от различных компаний, их доходы растут ежегодно как минимум на 15-20%, — говорит эксперт. – Проблемой остается и возраст кандидатов. За счет того, что в 1990е гг. из производственной сферы специалисты массово уходили в другие отрасли, большинство потенциальных кандидатов либо уже в силу возраста не готовы к новым проектам и вызовам, либо наоборот, слишком молоды для того, чтобы управлять крупными проектами и большими коллективами. Также для таких вакансий актуальна проблема релокации – кандидаты, как правило, имеют семьи, которые далеко не всегда готовы к переезду, особенно в регионы с недостаточно развитой инфраструктурой».

Рассуждая о финансовых перспективах, эксперт отмечает, что уровень дохода топ-менеджеров на корпоративных позициях в фарме стагнирует последние 2-3 года, и прогноз на 2019 год аналогичный: вряд ли стоит ожидать значительного роста, как в принципе, и падения.

Что касается сокращений, то в первую очередь в 2019 г. они коснутся линейного персонала, так как перед всеми компаниями рынка стоит задача повышения операционной эффективности. При этом опытные и эффективные специалисты, безусловно, сохранят свои места.

«Производственные компании будут делать ставку на управленцев в производстве, директоров по развитию портфеля, директоров по стратегическому маркетингу, директоров по развитию бизнеса. Дистрибьюторы – на коммерческих директоров, операционных директоров, которые отвечают за эффективность бизнес-процессов и правильно выстроенную логистику» — прогнозирует эксперт.

Елена Григорьева

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