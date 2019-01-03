Позитивный знак

На протяжении всего года ведущие эксперты фармы и здравоохранения комментировали на страницах «ФВ» главные события в отрасли. А в конце декабря мы по традиции попросили рассказать их о том, чем запомнился уходящий год и какие ожидания связаны с годом наступающим. В прошлое и будущее заглянул генеральный представитель Bayer в странах СНГ Нильс Хессманн.

В завершение 2018 года можно отметить, что стратегия «Фарма-2020» дала серьезный импульс к развитию фарминдустрии. Трансфер технологий позволяет российской фармацевтической промышленности быстрее выходить на новый уровень, таким образом повышая доступность высокотехнологичных препаратов для российских пациентов. За последние 5 лет 78 иностранных фармкомпаний, включая Bayer, локализовали в России свое производство. В 2018 мы продолжили работу в этом направлении.

К сожалению, в 2018 году ситуация с выходом на рынок дженериков до истечения срока действия патента на оригинальные препараты стала носить системный характер. Bayer, так же, как и семь других производителей оригинальных препаратов, в настоящее время активно защищает интеллектуальные права на один из наших продуктов. И тот факт, что по нашему процессу суд по интеллектуальным правам направил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции – позитивный знак для всей фармацевтической индустрии, включая и международных, и российских игроков рынка. Отрасль, основой деятельности которой являются инновации, не может существовать без системной защиты интеллектуальной собственности.

Мы с оптимизмом смотрим в наступающий 2019 год, ждем от него стабильного развития, новых проектов и новых возможностей.

Сергей Рякин

pharmvestnik