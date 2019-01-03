Мотивационный оратор, рекрутер, тренер и travel–блогер

Четыре интересные возможности для медпреда получать дополнительную прибыль

Согласно отчету Betterment за 2018 год, каждый третий американец помимо основного места работы выполняет проекты на фрилансе. В канун Нового года портал medreps.com предлагает медицинским представителям подборку из 4 любопытных возможностей реализовать свои таланты и получать дополнительную прибыль.

Кем может подрабатывать медицинский представитель без отрыва от основной работы? Одна из возможностей – стать медицинским рекрутером.

Работа медицинского представителя предполагает активный нетворкинг. Сформировавшаяся сеть контактов может послужить отличной базой для реализации проектов в области краудсорсинга — привлечения к решению профессиональных задач широкого круга лиц, использования их профессиональных способностей, знаний и опыта. Как рекрутер, вы просто соединяете работодателей с актуальными для них профессионалами – передаете информацию и контакты, а затем получаете вознаграждение по мере заполнения вакансий.

Консультант по путешествиям или модный travel -блогер – еще одна интересная возможность для медицинского представителя получать дополнительный доход. Многие медпреды часто бывают в командировках. Имея аккаунт в блоге или Instagram, и заполняя его собственными впечатлениями и советами, медицинский представитель может довольно быстро стать популярным блогером. Обзор ресторанов, популярных мест для развлечений, отелей может принести дополнительный доход или скидки, бонусы и бенефиты от упоминаемых заведений.

Мотивационный оратор. В любом медицинском представителе живет оратор. Подключитесь к своему внутреннему Тони Роббинсу и при любой удобной возможности демонстрируйте талант профессионального спикера и мотивационного оратора. Используйте связи в отрасли для поиска конференций, встреч по продажам и других деловых мероприятий. Выступайте перед публикой, вдохновляйте, убеждайте, вселяйте в слушателей оптимизм, уверенность в собственных силах, рассеивайте опасения. Говорите о росте продаж, карьерном росте, саморазвитии – выбор тем бесконечен. Надо определиться с главной – той, что вдохновляет и вас, как оратора. Быть мотивационным оратором можно и внутри собственной компании, выступая на цикловых конференциях, став тренером, ментором или коучем для коллег.

Тренер по продажам. Известно, что некоторые люди хорошо продают, а другие хорошо тренируют. Если медпред отлично справляется и с тем и с другим, он может существенно увеличить свои заработки, став тренером для других продавцов – не обязательно коллег по отрасли, но и торговых представителей других отраслей. Медицинские продажи имеют собственную специфику, но методы продаж универсальны, обучайте тех, кто только начинает свой путь в продажах, консультируйте или делитесь опытом с теми, кто переживает трудности, чтобы помочь им преуспеть в карьере. По мере профессионального прогрессирования обучающихся, будет расти и репутация тренера, а значит повышаться и его рыночная стоимость.

Елена Григорьева

pharmvestnik