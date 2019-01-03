Президент подписал закон о наделении правом контрольной закупки Росздравнадзора

Президент Владимир Путин 27 декабря 2018 г. подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Поправки наделяют Росздравнадзор правом контрольной закупки лекарств и медизделий, они вступают в силу через десять дней после официального опубликования закона.

Федеральный закон принят Государственной Думой 13 декабря 2018 г. и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 г.

Изменения внесены в законы «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно поправкам, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения –Росздравнадзор, при проведении государственного контроля за обращением медицинских изделий, а также государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств наделяется правом на проведение контрольной закупки находящихся в обращении лекарственных средств и медицинских изделий.

Наделение Росздравнадзора таким правом даст возможность оперативно выявлять фальсифицированные, недоброкачественные и контрафактные медицинские изделия и лекарственные средства, устанавливать случаи нарушения субъектами обращения лекарственных средств, осуществляющих розничную торговлю лекарственными препаратами, правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, а также в рамках государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности проводить проверки соблюдения медицинскими организациями порядка и условий предоставления платных медицинских услуг.

Елена Калиновская

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