Елена Бойко стала заместителем министра здравоохранения

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 3029-р от 30 декабря 2018 года директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России Елена Бойко назначена на должность заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации.

Летом 2018 г. глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что в ключевых российских министерствах скоро появится пост замминистра по цифровой трансформации (Chief Development Officer, CDO). Соответствующее поручение в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Первый замминистра по цифровой трансформации появился в Минстрое, им стал Андрей Чибис, который до этого курировал ЖКХ.

На должность директора департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава Елена Бойко назначена в конце июля 2014 г. С 2012 до 2014 г. в Минкомсвязи она занимала пост заместителя директора департамента государственной политики в области информатизации органов власти. На этом посту она отвечала за Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ).

Елена Калиновская

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