Правительство выделило регионам более 31 млрд рублей на лекарственное обеспечение

Правительство распределило субвенции регионам в объеме 31,36 млрд рублей из федерального бюджета на лекарственное обеспечение, покупку медизделий и лечебного питания. Соответствующее распоряжение №2973-р от 28.12.2018 г.

Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2019 году субвенций в объеме 31,367 млрд рублей из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на финансирование оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания.

Более миллиарда рублей получат несколько регионов, в том числе Республика Татарстан (1,12 млрд руб.), Краснодарский край (1,13 млрд руб.), Московская область (1,47 млрд руб.), Свердловская область (1,02 млрд руб.), Москва (4,56 млрд руб.), Санкт-Петербург (1,4 млрд руб.).

Елена Калиновская

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