Цены на лекарства в США выросли с начала 2019 года

Производители лекарств США приветствовали 2019 год значительным повышением цен. И это, как пишет обозреватель Bloomberg Макс Нисен, никого не удивляет. Тем самым положен конец шестимесячному сдерживанию цен, которое отрасль поддерживала в ответ на гневные сообщения в соцетях и угрозах со стороны президента Дональда Трампа.

Согласно отчету Wall Street Journal, десятки фармацевтических компаний подняли цены на сотни лекарств, и в будущем ожидается продолжение этого процесса. Это было широко анонсировано. Pfizer Inc. была первой, кто объявил о замораживании цен в прошлом году, и также первым производителем, кто предупредил, что повышение вернется в январе 2019 г. Другие компании, например, Merck & Co., лишь незначительно снизили цены на небольшой ассортимент, или, как в случае с Roche Holding, говорили о временном замораживании цен уже после того, как совершили запланированные повышения.

Возобновление практики повышения цен в фарме, пусть даже и менее экстремальной, чем в прошлые годы, показывает, как мало изменилась отрасль перед лицом более пристального общественного и нормативного контроля, пишет Bloomberg. Неясно, отреагирует ли Трамп на январскую волну повышения цен. «У него сейчас много других забот. Но быстрое возвращение отрасли к обычному бизнесу показывает, как дешево было куплено отступление Трампа от амбиций с ценами на лекарства», – говорит Макс Нисен.

Впрочем, по его мнению, нельзя сказать, что фарма выиграла войну. Для фармпроизводителей это будет особенно неблагоприятный год в плане споров о ценах на лекарства. Увеличение по многим лекарствам опережает инфляцию, и большинство наценок усугубляют экономические реалии страны.

Демократы снова контролируют Палату представителей, что может привести к усиленному надзору и более агрессивным законопроектам о ценах на лекарства. Кроме того есть предложения администрации Трампа по снижению цен, в том числе спорный шаг по индексации стоимости некоторых лекарств в США до гораздо более низких цен, которые зафиксированы с других странах. Неизбежное публичное и частное лоббирование отрасли против этих предлагаемых правил в этом году, вероятно, приведет к конфликту с администрацией, а ценообразование станет незамедлительным источником критики.

Похоже, что индустрия считает, что временного сдерживания цен достаточно, чтобы быть немного лучше, чтобы спасти отрасль от усиления контроля. Но бросающееся в глаза стремление фармы вернуться к прежней практике ценообразования только привлекает больше внимания к его неограниченной ценовой мощи и слабой саморегуляции.

Елена Калиновская

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