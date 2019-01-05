Эксперт: для аккредитации фармспециалистов нужен иной инструментарий

Представители профессионального сообщества, участвующие в процессе аккредитации выпускников по специальности «Фармация», вынуждены оставлять свои рабочие места на время ее проведения. Необходимо изменять инструментарий и унифицировать процесс таким образом, чтобы минимизировать трудозатраты членов комиссии, уверенна исполнительный директор «Аптечной гильдии» и «Национальной фармацевтической палаты» Елена Неволина.

Аккредитация выпускников вузов по специальности «Фармация» проводится с 2016 г. При этом процесс ее проведения предполагает высокие трудозатраты представителей профессионального сообщества. «Там, где большие выпуски, свыше 200 человек, члены аккредитационной комиссии вынуждены оставлять свои рабочие места безвозмездно иногда даже на неделю», — рассказывает Елена Неволина.

По словам Елены Неволиной, по итогам аккредитации прошлого года представители профессионального сообщества, участвовавшие в аккредитации, получили коллективную, с перечислением фамилий, благодарность от министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

«Но мы все больше убеждаемся, что для «Фармации» правильнее было бы проводить унифицированный профессиональный экзамен», — говорит эксперт.

Идея унификации состоит в том, чтобы автоматизировать процесс оценки. «Аккредитуемые будут решать ситуационную задачу, оценивать продемонстрированные навыки будет машина, а члены экзаменационной комиссии — принимать окончательное решение».

Эксперт также напомнила, что с 2019 г. в первичную специализированную аккредитацию должны включиться выпускники ординатур. По словам Елены Неволиной, Совет по профессиональным квалификациям в области фармации выступил с инициативой перенести старт аккредитации для провизоров – выпускников ординатур на 2020 год.

Причин переноса несколько.

Во-первых, не все вузы успели аккредитовать программу ординатуры, во-вторых, согласно Федеральным государственным образовательным стандартам для фармспециалистов предусмотрена двухгодичная ординатура, но профессиональное сообщество считает, что сроки обучения в ординатуре должны быть изменены.

«В данный момент решаем вопрос, чтобы обязательная ординатура для фармацевтических работников, осуществляющих фармацевтическую деятельность, стала годичной. Как только изменения будут приняты, начнем разработку комплекта оценочных средств для проведения первичной специализированной аккредитации выпускников ординатуры», — резюмировала эксперт.

Елена Григорьева

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