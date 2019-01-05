Новая реальность будет болезненна для индустрии

Революция, о которой так долго говорили большевики, видимо, все-таки совершится. В 2019 году исполняется 10 лет с момента введения текущей системы ценообразования и, судя по всему, в следующем году система и изменится. О самых важных событиях прошлого года и ожиданиях от 2019 г. «ФВ» рассказал генеральный директор АО «Нижфарм», старший вице-президент STADA Дмитрий Ефимов.

Итоги 2018 года

С 2018 годом не было связано особенно высоких ожиданий. Дело в том, что фармацевтический рынок сильно зависит от решений регулятора, а в текущем году у нас менялось Правительство. Предыдущий состав некоторые решения оформить не успел, новый состав пока только начал работу. Принципиально то, что мы увидели новый майский указ Президента, где, в том числе, определен основной вектор в развитии системы здравоохранения на следующие 6 лет. Приятно то, что на здравоохранение выделено дополнительное финансирование, и более того часть расходов запланирована на лекарственное обеспечение.

Второе, что крайне важно в контексте цифровизации индустрии и экономики, в целом — это появление основной нормативной базы по ЕГИСЗ. Обсуждения «цифры» превратились в документы, на которых можно строить конкретные бизнес-модели.

Ожидания от 2019 года

Революция, о которой так долго говорили большевики, видимо, все-таки совершится. В 2019 году исполняется 10 лет с момента введения текущей системы ценообразования и, судя по всему, в следующем году система и изменится.

Новая ценовая реальность будет, безусловно, болезненна для индустрии, но здесь надежды многих связаны с одновременным появлением механизма со-платежей. Если система заработает, то через некоторое время это даст дополнительный импульс к росту рынка за счет дополнительных средств из системы ОМС. В конечном счете это обеспечит большую доступность лекарственных препаратов для пациентов.

Мы также ожидаем продолжение быстрой консолидации розницы и появления некоторых ассиметричных ответных мер со стороны индустрии, в том числе развитие дистанционной торговли и постепенного перехода рынка в «цифру». И, наконец, 2019 год будет посвящен подготовке к старту обязательной маркировки, и здесь ожидания производителей связаны, во-первых, с появлением финальных требований, а, во-вторых, с принятием закона о предоставлении доступа к информации системы МДЛП. Новая аналитика способна существенно повлиять на эффективность процессов производителей и превратить немалые расходы на внедрение маркировки в инвестиции.

Если же говорить о нас, то в наступающем году мы отметим 100 лет компании «Нижфарм». Препараты, которые много лет производятся на нашей нижегородской площадке, – это своего рода легенды отечественной фарминдустрии и выбор поколений не только в РФ, но и на всей территории постсоветского пространства. И это только первые сто лет, впереди – много интересного!

Елена Калиновская

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