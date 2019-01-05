Векторы будущего

На протяжении всего года ведущие эксперты фармы и здравоохранения комментировали на страницах «ФВ» главные события в отрасли. А в конце декабря мы по традиции попросили рассказать их о том, чем запомнился 2018 год и какие ожидания связаны с 2019. В прошлое и будущее заглянула управляющий директор компании Janssen, фармацевтического подразделения Johnson&Johnson, в России и СНГ Катерина Погодина.

Важное и нужное

На мой взгляд, ключевое событие прошлого года не только для фармацевтической отрасли, но и для системы здравоохранения в целом, а также для пациентов – принятие национального проекта «Здравоохранение». Он предполагает активную и ресурсозатратную работу по многим направлениям: от борьбы с онкологическими заболеваниями до развития экспорта медицинских услуг. Я очень надеюсь, что при этом обозначившийся в прошлом году вектор по расширению доступа к инновационной лекарственной терапии сохранится, так как именно безопасные, эффективные инновационные лекарственные средства зачастую позволяют снизить показатели смертности и повысить показатели продолжительности жизни.

Важным и нужным стало расширение программы ВЗН, что само по себе создало прецедент и дало надежду пациентам на то, что, возможно, препараты для лечения других тяжелых заболеваний с высокой стоимостью терапии будут закупаться за средства федерального бюджета.

Включайся

Как и всегда, 2019 год будет для нас годом больших возможностей и новых вызовов.Очень ждем, что будет выработан новый, единый подход к включению инновационных лекарственных препаратов в программы госгарантий, в первую очередь это касается ВЗН.

2019 год будет важным годом с точки зрения подведения предварительных итогов государственной программы «Фарма 2020». Я уверена, что тот вклад, который за годы существования программы сделали мы и наши коллеги по индустрии, позволит добиться запланированного и продолжить работу на качественно новом уровне.

Сергей Рякин

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