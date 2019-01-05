Эксперт: монетизация льгот – не основная проблема системы лекобеспечения

Отмена системы монетизации льгот не приведет к существенным позитивным сдвигам в лекарственном обеспечении, считает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

«Когда обсуждают отказ льготников от лекарств, монетизацию льгот называют основной проблемой. Но на самом деле проблема не только в этом. Людям предлагают препараты, которые им не нужны, они не хотят самые дешевые препараты, которые закупаются. А это уже проблема госрегулирования. И если разбираться с вопросом глубже, то мы приходим к тому, что пациенты в принципе не должны покупать жизненно необходимые препараты, они все должны быть бесплатны. Но Минздрав считает, что вся проблема в монетизации, они решили определить льготные списки. Что получится? Из двух проблем – одна. А их восемь», – считает Александр Саверский.

Эксперт напоминает, для того чтобы льготник получил препарат, он должен входить в льготные перечни, в стандарты, на препарат должна быть зарегистрирована цена, он должен быть куплен на торгах, он должен быть выписан врачом, закуплен и находиться на складе. То есть достанется препарат пациенту или нет, зависит от огромного количества условий. «Конструкция реализации льгот в корне неправильная», – заключает Александр Саверский.

Президент Лиги защитников пациентов настаивает на создании отдельного закона о лекарственном обеспечении. Напомним, Александр Саверский является инициатором петиции, в которой указывает на необходимость принятия в России закона, гарантирующего всем жителям страны право доступа к лекарствам.

Оксана Баранова

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