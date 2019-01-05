Сергей Цыб: «Развитие биотехнологического направления дает возможность перейти к экспортно-ориентированной модели»

О том, чего удалось добиться фармотрасли в 2018 году и чего ждать в 2019 «ФВ» рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Цикличное развитие

2018 год был успешным для фармацевтической и медицинской промышленности — показатели стабильно росли по сравнению с прошлым годом. Объем фармацевтического рынка за первые девять месяцев 2018 года составил 937,1 млрд рублей, это на 2,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Объем российского рынка медицинских изделий (без учета принадлежностей) за 9 месяцев 2018 года составил 221,1 млрд рублей. Доля отечественных медицинских изделий при этом достигла 21%, а по лекарственным препаратам она уже составляет 30% в денежном выражении и 61,2% в натуральном.

Перечень ЖНВЛП в 2018 году продолжил расширяться и вырос до 734 МНН, включая вакцины. Количество торговых наименований превысило 7 тысяч, причем 50% — отечественные препараты, из которых, в свою очередь, почти 90% производятся по полному циклу.

Важным событием стало появление и обсуждение ключевого отраслевого документа – проекта «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года».

За прошедший год открылось 6 новых производственных площадок, были подписаны новые специальные инвестиционные контракты, теперь их в фармотрасли6 с общим объемом инвестиций 9 млрд рублей. Одобрен первый СПИК в сфере производства медизделий.

Минпромторг продолжил работу по углублению локализации производства фармацевтической продукции — мы стремимся к тому, чтобы лекарственные препараты производились на территории России по полному циклу.

Сделано в России

2019 год для нас пройдет под знаком двух ключевых документов: так называемого «майского указа» Президента РФ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и национального проекта «Здравоохранение». Работа в области производства лекарственных препаратов и медицинских изделий будет синхронизирована с нацпроектом по приоритетным направлениям, отмеченным в «майском указе»: активное долголетие, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, педиатрия.

Особое внимание будет уделено созданию собственных инновационных продуктов, под которыми мы подразумеваем в том числе биотехнологические лекарственные препараты и биомедицинскиеклеточные продукты. Развитие биотехнологического направления в фармпромышленностидает нам хорошую возможность создавать высокотехнологичные, востребованные на внешних рынках препараты,и благодаря этому перейти от импортозамещающей модели развития к экспортно-ориентированной.

Поздравляю всех с Новым годом! Желаю, чтобы он принес всем участникам фармацевтического и медицинского рынка реализацию самых смелых и амбициозных планов.

Сергей Рякин

pharmvestnik