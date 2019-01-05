Елена Максимкина: уходящий год выдался насыщенным на события

Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина поздравляет фармсообщество с Новым годом.

Дорогие друзья!

Традиционно в канун Нового года мы подводим промежуточные итоги и строим планы на будущее. Уходящий год выдался насыщенным на события. Мы расширили на пять нозологий орфанных заболеваний федеральную программу лекарственного обеспечения пациентов по высокозатратным нозологиям. Были одобрены к включению в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 38 международных непатентованных наименований новых лекарственных препаратов. Минздравом России были внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации № 871, направленные на совершенствование порядка формирования перечней.

На 7% увеличились объемы закупок вакцин для профилактики гриппа, что позволило провакцинировать дополнительно 3,8 миллиона человек. При этом для вакцинации использовались три отечественные высокотехнологичные вакцины. В целом на закупку вакцин в рамках Национального календаря профилактических прививок в 2018 году было выделено 15,9 млрд рублей, а в следующем году эта цифра увеличится еще на 2,8 млрд рублей.

При сохранении объемов финансирования на закупку антиретровирусных препаратов для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией в результате централизованных закупок антиретровирусных препаратов Минздравом России в 2018 году достигнуто существенное снижение средней стоимости лечения одного пациента, что позволило увеличить охват лечением с 48% в 2017 году до 55,6% в 2018 году. Планируемый охват антиретровирусной терапией в 2019 году составит не менее 60%.

Продолжилась тенденция к увеличению показателей выборки в наркотических лекарственных препаратах, а расчетный уровень обезболивания в 2018 году составил около 80%, в то время как в 2014 году он не превышал 12%.

В новом году перед отечественным здравоохранением, системой лекарственного обеспечения стоят масштабные, амбициозные задачи, и я уверена, что все они будут успешно решены во благо граждан нашей страны.

Дорогие друзья, пусть в 2019 году воплотятся в жизнь все ваши планы. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, добра и благополучия!

С Новым годом!

Елена Калиновская

pharmvestnik