Покупка ФП «Оболенское»: мастер продавать

ФП «Оболенское» продается второй раз за пять лет. За эти годы фармпредприятие из производителя-середнячка превратилось в одну из самых быстрорастущих фармкомпаний на российском рынке. В первую очередь, это заслуга руководителя ФП «Оболенское» Андрея Младенцев и его партнера Андрея Белашова.

Два Андрея

В карьере Андрея Младенцев это не первая продажа компании крупным инвесторам. В 2005 г. заключена сделка по продаже ОАО «Нижфарм» немецкой группе Stada. Ее сумма на тот момент была беспрецедентной – 80,5 млн евро. В «Оболенское» Младенцев пришел в августе 2011 г. Через год его руководства финансовые показатели компании заметно улучшились. Выручка в 2012 г. увеличилась на 34%. При этом чистая прибыль выросла более чем в четыре раза – с 36,5 млн руб. до 152,41 млн руб.

В 2013 г. прежние владельцы «Оболенского» – 15 физических лиц, ЗАО «Оазис-Медикал-2» и ЗАО «Фарминвест» – продали предприятие кипрской компании Alvansa Limited, среди совладельцев которой были и сам Андрей Младенцев. Затем 80,55% кипрской компании было продано ОАО «Газпромбанк» и UFG Private Equity. По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить 76,5 млн долл., то есть примерно 2,32 млрд руб.

В 2014 г. «Оболенское» приобрело компанию «Сегмента Фармацевтика», основатель которой Андрей Белашов, давний партнер главы «Оболенского» Андрея Младенцева. В результате сделки «Оболенское» расширило свой продуктовый портфель, а Андрей Белашов занял в холдинге пост вице-президента по развитию бизнеса, маркетингу и продажам.

Андрей Младенцев и Андрей Белашов показали весьма слаженную работу. Продажи «Оболенского» в аптечном сегменте, по данным AlpaRM, с 2,3 млрд руб. в 2014 г. выросли до 5,9 млрд руб. в 2017 г.

В 2013 г., когда в «Оболенское» пришли новые акционеры «Газпромбанк» и UFG Private Equity, Андрей Младенцев говорил, что это долгосрочные вложения в предприятие. Оказалось, что среднесрочные – прошло пять лет и стратегические инвесторы сменились. Пакет «Газпромбанка» и UFG приобрели совместно АФК «Система», банк ВТБ и менеджмент «Оболенского».

Размер инвестиций АФК «Система» в покупку доли в «Оболенском» составляет 1,83 млрд руб., эффективная доля АФК «Система» в предприятиии по итогам сделки составила 11,7%. Консорциум инвесторов – АФК «Система», ВТБ и менеджмент компании – совместно приобрел 95,14% в «Оболенском», общий объем инвестиций составил 15,5 млрд руб. То есть «Газпромбанк» и UFG могли увеличить свои вложения почти в три раза.

Всерьез и надолго

Вполне возможно, что на этот раз проект долгосрочный. Как говорят в АФК «Система», на базе двух предприятий – «Оболенского» и «Биннофарма», который принадлежит «Системе» – они хотят создать крупный фармацевтический холдинг.

Задачу развития «Биннофарма» АФК «Система» решает давно. В 2012 г. «Система» почти купила «Верофарм». Однако стороны не сошлись в цене, и сделка не состоялась. Летом 2014 г. АФК «Система» и Fresenius Kabi решили создать СП. В нем 51% должен был принадлежать немецкому фармпроизводителю, 37% – «Системе» и 12% – ООО «Зенитко Финанс Менеджмент». Основой СП предполагалось сделать «Биннофарм», которым совместно владеют АФК «Система» (74%) и «Зенитко» (26%). Через пять лет Fresenius Kabi могла выкупить доли своих партнеров. Тогда сделку одобрила антимонопольная комиссия Евросоюза, а затем и российская правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Однако в ноябре 2014 г. соглашение было расторгнуто.

Поиск нового партнера был лишь вопросом времени. Дело в том, что компания «Биннофарм» за время своего существования не смогла создать сильный портфель препаратов. Согласно официальному сайту, предприятие выпускает 10 наименований ЛП. «У «Биннофарма» всегда была проблема с портфелем, – соглашается директор по развитию RNC Pharm Николай Беспалов. – «Оболенское» же имеет очень сильный портфель и команду, которая его может развивать и дальше. Так что такое партнерство для «Биннофарма» очень кстати».

Собрать портфель

В «Системе» «Фармвестнику» подтвердили заинтересованность в управленцах «Оболенского». На вопрос, кто возглавит объединенный холдинг, останутся ли во главе компании прежние управляющие «Оболенского», в пресс-службе АФК ответили: «Мы считаем, что ФП «Оболенское» имеет сильную, обладающую обширным опытом и компетенциями команду менеджмента, которая мотивирована на дальнейший рост и успех компании».

Также там оценили и портфель «Оболенского». В «Системе» напомнили, что предприятие имеет широкий портфель препаратов в коммерческом сегменте (более 150 лекарств) во всех основных нозологиях с фокусом на OTC. Продукты компании занимают лидирующие позиции на своих целевых рынках.

«Это быстрорастущая компания: c 2012 г. ее выручка увеличилась в 6 раз при сохранении средней рентабельности EBITDA на уровне выше 25%. Приобретение ФП «Оболенское» соответствует стратегии АФК «Система» в фармацевтическом бизнесе и является привлекательной возможностью в связи с растущим бизнесом ФП «Оболенское», эффективным менеджментом и возможностью реализации синергий при объединении с «Биннофармом». Благодаря высокой комплиментарности бизнесов объединение ФП «Оболенское» и Биннофарма позволит реализовать ряд синергий в разработке, производстве и рыночном продвижении продуктов», – отметил представитель АФК «Система» Сергей Копытов.

Директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева полагает, что сразу после объединения холдинг может претендовать на 10-11-е место среди отечественных компаний. «Годовой оборот компании «Оболенское» составил 8 млрд руб. (доля 1,9% среди отечественных фармпроизводителей), компании «Биннофарм» – 1 млрд руб. (доля 0,24% среди отечественных фармпроизводителей), – говорит она. – Их совокупный оборот составит 9 млрд руб».

В дальнейшем ожидается рост объединенной компании. Нечаева отмечает, что если ассортимент «Оболенского» представлен в основном препаратами, реализующимися на розничном рынке, то продажи «Биннофарм» делаются на 50% в госсегменте. «Таким образом, объединенная компания сможет развиваться активно во всех сегментах фармацевтического рынка», – заключает она.

Елена Калиновская

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