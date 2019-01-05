Bristol-Myers планирует купить Celgene за 74 млрд долларов Покупка ФП «Оболенское»: мастер продавать » Итоги года: Кому из игроков рынка медизделий чаще везет на рынке госзаказа Новый год лоббисты, защищающие интересы поставщиков «тяжелой» медтехники, встретят с легким сердцем: в декабре 2018-го Минздрав согласился вернуть операторам рынка медизделий (МИ) преференции по уплате НДС на ряд продуктовых позиций, случайно выпавших в январе 2017 года из льготного перечня ОКПД-2. На то, чтобы продавить регуляторов на исправление технической ошибки, пострадавшие компании и поддерживающие их профильные ассоциации потратили два года. Этот сюжет очень точно характеризует нынешнее состояние отрасли, игроки которой на волне импортозамещения в 2015-2016 году вознеслись на пик востребованности и самореализации, а теперь вынуждены вновь биться за проекты, затеянные в короткое время своего расцвета. Почему удача одинаково редко улыбается поставщикам всех МИ, вне зависимости от страны происхождения отгружаемой госзаказчикам продукции — в материале Vademecum. vademec