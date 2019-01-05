Bristol-Myers планирует купить Celgene за 74 млрд долларов

Компания Bristol-Myers Squibb объявила о планах купить производителя лекарственных средств от рака Celgene за 74 млрд долларов, сообщает cnbc.com.

В соответствии с соглашением, акционеры Celgene должны получить по одной акции Bristol-Myers Squibb и ещё 50 долларов за каждую акцию Celgene, то есть всего должно получиться 102,43 доллара за акцию.

После оглашения данной новости акции Celgene выросли на 32%, около 88 долларов за акцию, в то время как акции Bristol-Myers Squibb упали более чем на 13%.

«Вместе с Celgene мы создаем инновационного лидера в области биофармы, который обеспечит устойчивый рост и предоставит новые возможности для пациентов с целым рядом серьезных заболеваний», — говорит президент и исполнительный директор Bristol-Myers Squibb Джованни Кафорио (Giovanni Caforio).

Советы директоров обеих компаний уже одобрили сделку.

У объединенной компании будет 9 основных продуктов, годовой объем продаж которых составляет более 1 млрд долларов, а так же имеется значительный потенциал развития в области онкологии, иммунологии, сердечно-сосудистых заболеваний.

Celgene должен был потерять патентную защиту к 2022 году на Revlimid, самого продаваемого своего препарата от множественной миеломы.

gmpnews