Немецкое производство антибиотиков — и каждая доза любого лекарства дороже на 0,5 евро

Если выпуск антибактериальных средств для Германии будут осуществлять местные производители, расходы на лекарственные средства компаний медицинского страхования увеличатся на 0,25%. Об этом сообщила ассоциация крупнейших немецких производителей генериков «Pro Generika», представляя выполненное «Roland Berger» исследование на тему «Безопасность поставок антибиотиков: пути к производству антибиотиков в Германии и ЕС».

Проведение исследования пришлось на тот момент, когда в Германии полностью прекратился выпуск активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) цефалоспориновых антибиотиков с закрытием производственного участка компании «Hoechst» (в 2017 г.). Этот производитель, как и многие другие, не смог предложить достаточно конкурентные цены.

Более выгодному положению компаний из Китая и других стран с невысокими производственными затратами способствуют как местные, так и глобальные условия.

Среди местных:

низкие цены (генерических) антибиотиков по причине ценообразования в рамках страховой системы, а также повышения покупательной мощи госпитальных закупочных групп;

колебания спроса, вызванные меняющейся потребностью в антибиотиках.

Глобальных:

растущая потребность в антибактериальных средствах (среднегодовой темп роста (CAGR) в этом сегменте — около 10%);

уменьшение необходимости в антибиотиках для ветеринарии с возможностью использовать освободившиеся мощности в целях производства лекарств для человека.

В этих условиях китайские и некоторые другие производители АФИ и промежуточных продуктов синтеза смогли использовать такие свои конкурентные преимущества:

меньшая стоимость труда;

менее строгие требования к организации производства (в отношении безопасности, защиты окружающей среды);

эффект масштаба производства (особенно в силу длительного цикла, необходимого для данных АФИ).

Процесс выноса производства антибиотиков за пределы ЕС начался еще в 1980-е годы в условиях, когда истекли сроки действия патентов на эти лекарства. Теперь большинство компаний, выпускающих готовые лекарственные формы антибактериальных лекарственных средств, зависят от поставок АФИ из стран Азии.

Характерен пример с амоксициллином. Так, ферментацию 6-аминопенициллановой кислоты выполняют всего 4 производственных участка в Китае и еще 2 — в других странах (под управлением международных компаний). Следующий этап — химический синтез амоксициллина тригидрата взяли на себя 6 китайских и еще 6 некитайских производителя. Таким образом, выпуск промежуточных субстанций и АФИ — узкое место в производстве антибиотиков.

Закупочная политика, создающая жесткую ценовую конкуренцию, приводит к олигополизации рынка, ставит под угрозу безопасность поставок и приводит к зависимости от зарубежных производителей, отмечает «Pro Generika».

В условиях, когда «узкие места» в поставках антибиотиков вызывают растущую обеспокоенность в обществе, раздается все больше голосов за возврат производства в страны ЕС, отмечено в пресс-релизе. Однако экономически это остается невыгодным — «Roland Berger» иллюстрирует ситуацию на примере цефалоспоринов. С 2017 г. после закрытия производственного участка «Hoechst» в Германии вообще не производят генерические цефалоспорины. Между тем, для нужд страны необходимо около 100 т соответствующих АФИ (60% которых — цефуроксим, 16% — цефтриаксон) в год. Стоимость потребляемых препаратов в ценах производителя составляет около 110 млн евро. С экономической точки зрения, в отчете рассмотрено производство АФИ цефалоспоринов как только для немецкого (100 т), так и суммарно для 5 крупнейших европейских рынков (500 т) (таблица). Оба варианта признаны невыгодными.

Таблица. Потребление антибиотиков на 5 крупнейших европейских рынках (все активные субстанции) Antibiotics consumption in Europe’s top 5 markets

Страна Абсолютное потребление, млн DDD Доля в потреблении 5 крупнейших рынков, % Франция 740 29 Италия 535 21 Великобритания 448 18 Германия 425 17 Испания 371 15 Всего топ-5 2519 100

Единственный способ обеспечить возврат производства антибиотиков в Германию — совместная инициатива всех заинтересованных сторон (промышленности, поставщиков стационарной и амбулаторной помощи, системы медицинского страхования). Местное производство антибиотиков потребует дополнительно 55 млн евро в год (исходя из ситуации с цефалоспоринами). С учетом того, что ежегодное потребление лекарственных средств в Германии составляет около 120 млн DDD, стоимость каждого из них повысится на 55 евроцентов. Расходы общеобязательного медицинского страхования, которые в 2017 г. составили 22 млрд евро, при этом увеличатся на 0,25%.

Страховые компании, со своей стороны, должны обеспечить постепенное повышение закупочных цен, правительство — субсидировать восстановление промышленности (большие единовременные расходы). Потребуются также гарантии безопасности поставок, защита от рисков и финансовая поддержка со стороны государства. Оптимальным решением были бы общеевропейские тендеры на предоставление производственных мощностей для выпуска антибиотиков и длительных контрактов с регулярными базовыми выплатами за обеспечение безопасных поставок, заключают авторы отчета.

По материалам www.progenerika.de

apteka.ua