В Литве лекарства стали доступны к продаже в магазинах и на заправках

В Литве некоторые лекарственные препараты теперь можно купить в супермаркетах, магазинах и автозаправках.

Новые правила вступили в силу с 1 января. Теперь жители республики смогут приобрети необходимые медикаменты без рецепта даже в тех случаях, если ближайшая аптека закрыта или находится далеко.

Однако это касается только тех лекарств, которые содержат только одно активное вещество и имеют маленькую упаковку. Также покупать их смогут лица старше 16 лет.

Как ранее отметила вице-министр здравоохранения Кристина Гаруолене, покупателям будет доступно ограниченное количество медицинских препаратов, необходимых для устранения легких заболеваний.

Список разрешенных к продаже в альтернативных торговых точках медикаментов содержит 50 наименований. Его утверждает Государственное агентство по контролю за лекарственными средствами.

sputniknews.ru