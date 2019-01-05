В Казахстане новый механизм должен позволить уравнять цены на лекарства по всей стране

С марта 2019 года в Казахстане вступают в силу законодательные поправки, участникам рынка придется работать по определённым правилам. Не секрет, что владельцы аптек зачастую «накручивают» стоимость препаратов высокого спроса. Такая наценка может доходить до 300 процентов. Однако теперь фармацевтическим компаниям придется «умерить свои аппетиты».

В аптеках Казахстана цена на один и тот же препарат может быть разной. Производители же лекарств продают их провизорам по одной фиксированной цене. Недобросовестные дистрибьюторы «накручивают» стоимость медикаментов. После того, как в стране заработают единые правила, цены на медикаменты во всех аптеках Казахстана, обещают в Минздраве, будут одинаковыми. В профильном ведомстве надеются избежать и сезонных скачков цен в период пика заболеваний.

Людмила Бюрабекова, председатель Комитета фармации Министерства здравоохранения РК:

После выхода Закона, он вступит в силу, именно данная норма по регулированию, только через три месяца. То есть, нам нужно будет данные правила утвердить, на основании этих правил будут формироваться цены. Они будут утверждаться приказом министра здравоохранения. То есть будет утверждена предельная цена оптовая, выше которой нельзя будет продавать оптовикам дистрибьюторам. И предельная цена – розничная, выше которой нельзя будет продавать аптекам в розницу. То есть данным механизмом мы уравняем цены во всей стране.

Сами представители фарминдустрии готовы к реформе. Однако опасаются, что в случае слишком «жесткого» контроля с рынка могут уйти прогрессивные западные компании. Так произошло в Азербайджане, где местные и зарубежные участники покинули рынок, а потребители столкнулись с отсутствием выбора лекарств. Аптеки заполонили китайские и индийские препараты. Еще одна проблема — барьеры со стороны ответственных органов.

Руслан Султанов, президент Ассоциации «ФармМедИндустрия Казахстана»:

Если будет, скажем, сложный механизм, мы будем очень долго проходить процедуру регистрации лекарственных средств. И тогда к чему это приведет? Это приведет к тому, что лекарственных препаратов не будет в аптеках. Этого быть не должно. А мы сегодня видим, к сожалению, главный минус, наверное, это то, что теперь все цены будут утверждаться приказом Министерства здравоохранения.

Сама процедура регистрации, как правило, не должна занимать более 20 дней. Если процесс будет максимально автоматизирован, в выигрыше будут в первую очередь потребители, уверяют представители фармбизнеса. Впрочем, в 2019 году в Министерстве здравоохранения РК планируют решить и другие проблемные вопросы.

На протяжении всего года казахстанцы, состоящие на учете по хроническим заболеваниям, жаловались на то, что они не могли в срок получить положенные им лекарства. Больнее всего неувязки с реализацией льготных медикаментов сказываются на пациентах с тяжелыми формами заболеваний. В Минздраве обещают, что в начале года подобных проблем не будет.

В ведомстве заблаговременно закупили лекарства и намерены начать 2019 год без перебоев. В настоящее время медики пытаются наладить обратную связь с пациентами посредством SMS-сообщений. Но для этого нужно получить телефонные номера пациентов.

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