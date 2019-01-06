Bristol-Myers Squibb и Celgene объявили о слиянии

Bristol-Myers Squibb (BMS) и Celgene 3 января 2019 г. объявили о заключении соглашения о слиянии. В соответствии с договоренностями, Bristol-Myers Squibb приобретет Celgene за наличные и акции общей суммой 74 млрд долл. США, говорится в официальном сообщении компаний.

В результате этой сделки будет создана биофармацевтическая компания, в портфеле которой будут инновационные препараты для лечения онкологических, воспалительных и сердечно-сосудистых заболеваний.

За каждую акцию Celgene акционеры получат 50 долл. в денежной форме и одну акцию BMS. Таким образом, акции Celgene оценены в 102,43 долл., премия к цене закрытия 2 января составляет 54%. По итогам сделки акционеры BMS будут контролировать около 69% компании, акционеры Celgene – примерно 31%.

С учетом долга стоимость сделки возрастает до 95 млрд долл., что делает ее крупнейшей сделкой в области здравоохранения, согласно данным Refinitiv.

Как сообщает CNBC, инвесторы Celgene в восторге от сделки, а инвесторы Bristol-Myers Squibb, напротив, не очень ею довольны. Акции Bristol упали на 12%, в то время как акции Celgene выросли на 25%. Инвесторы BMS, которые считают, что компания переплачивает за Celgene, могут не одобрить сделку. Об этом заявляют представители инвесткомпании Mizuho Securities USA после проведения опроса около 100 институциональных клиентов.

Покупка Celgene дает Bristol больше противораковых лекарств, что должно помочь BMS не отставать от конкурента в лице Merck (за пределами США и Канады) на рынке иммуноонкологических препаратов.

«Обе компании в некотором роде будут хромать в 2019 году. Объединение дает им немного больше масштаба и немного больше силы», – рассказал в беседе с CNBC генеральный директор Loncar Investments Брэд Лонкар.

Блокбастер Bristol-Myers Squibb Opdivo отстает от своего ведущего конкурента Keytruda компании MSD. В двух долгожданных клинических испытаниях, представленных в апреле прошлого года, Keytruda потеснила Opdivo и снизила риск смерти в сочетании с химиотерапией при лечении прогрессирующего рака легких. Продажи Keytruda превзошли продажи Opdivo во втором квартале 2018 г. и еще больше увеличили разрыв в третьем квартале. Что же касается Celgene, то наиболее продаваемый препарат Revlimid, как ожидается, утратит патентную защиту в ближайшие несколько лет. Акции компании упали более чем на 37% за последний год.

Управляющий портфелем медицинских услуг E Squared Capital Management Ле Фантлейдер считает, что Bristol необходимо заключить сделку, чтобы оставаться независимой. По его словам, без роста или наращивания масштабов компания, вероятно, стала бы мишенью для поглощения. Тем не менее, он не считает, что покупка Celgene будет способствовать долгосрочному росту BMS, поскольку портфели обеих компаний не самые сильные.

В официальном сообщении говорится, что объединенная компания Celgene и Bristol будет иметь девять продуктов с годовым объемом продаж более миллиарда долларов и значительным потенциалом роста.

По данным CNN, сейчас BMS является восьмой по величине фармкомпанией США с выручкой более 20 млрд долл. в год, а Celgene с 13 млрд долл. в год занимает девятое место.

Елена Калиновская

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